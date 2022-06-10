تقرير أرجنتيني: ريفر بليت ينتظر رد لويس سواريز

يسعى ريفر بليت لتعويض رحيل مهاجمه خوليان ألفاريز، ويبدو طرح اسم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز ضربا من الخيال.

وأصبح الأوروجوياني المخضرم لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع أتليتكو مدريد الإسباني.

وسيرحل ألفاريز أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2021 بنهاية الشهر الجاري لصفوف مانشستر سيتي.

وبحسب النسخة الأرجنتينية من شبكة ESPN فأن الأولوية لسواريز هي البقاء في أوروبا والمشاركة مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وأوضح التقرير أن الأسطورة الأوروجويانية إنزو فرانشيسكولي ونجم ريفر بليت السابق تواصل مع سواريز لضم اللاعب للفريق الأرجنتيني.

وكشف التقرير أن سواريز طلب مهلة 10 أيام للرد على عرض بطل الأرجنتين، خاصة أنه يجري فحوصات على ركبته وفترة العلاج قد تستمر لأربع أسابيع.

وفي حال وافق سواريز على اللعب لصفوف ريفر بليت سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في الدوري المحلي وكوبا ليبرتادوريس بدءا من ربع النهائي.

ويضع ريفر بليت، ميجيل بورخا المهاجم الكولومبي لاعب أتليتكو جونيور كبديل لتعويض إمكانية عدم ضم سواريز.

ويستعد ريفر بليت لمواجهة فيليز سارسفيلد في دور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس والمقررة إقامتها بنهاية الشهر الجاري.

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