تقرير أرجنتيني: ريفر بليت ينتظر رد لويس سواريز

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 18:46

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أتليتكو مدريد

يسعى ريفر بليت لتعويض رحيل مهاجمه خوليان ألفاريز، ويبدو طرح اسم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز ضربا من الخيال.

وأصبح الأوروجوياني المخضرم لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع أتليتكو مدريد الإسباني.

وسيرحل ألفاريز أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2021 بنهاية الشهر الجاري لصفوف مانشستر سيتي.

أخبار متعلقة
إشبيلية يتأهل لدوري الأبطال في وداعية سواريز مع أتليتكو لحظة الوداع.. أتليتكو مدريد يعلن رحيل لويس سواريز بنهاية الموسم التشيرينجيتو: سواريز يطلب العودة.. وبرشلونة يرد جيرارد: سواريز كان لا يُصدق.. كاراجر شكا لي مواجهته في المران يوميا

وبحسب النسخة الأرجنتينية من شبكة ESPN فأن الأولوية لسواريز هي البقاء في أوروبا والمشاركة مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وأوضح التقرير أن الأسطورة الأوروجويانية إنزو فرانشيسكولي ونجم ريفر بليت السابق تواصل مع سواريز لضم اللاعب للفريق الأرجنتيني.

وكشف التقرير أن سواريز طلب مهلة 10 أيام للرد على عرض بطل الأرجنتين، خاصة أنه يجري فحوصات على ركبته وفترة العلاج قد تستمر لأربع أسابيع.

وفي حال وافق سواريز على اللعب لصفوف ريفر بليت سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في الدوري المحلي وكوبا ليبرتادوريس بدءا من ربع النهائي.

ويضع ريفر بليت، ميجيل بورخا المهاجم الكولومبي لاعب أتليتكو جونيور كبديل لتعويض إمكانية عدم ضم سواريز.

ويستعد ريفر بليت لمواجهة فيليز سارسفيلد في دور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس والمقررة إقامتها بنهاية الشهر الجاري.

اقرأ أيضا

هل تعرف دون كارلو جيدا؟

فيفا يعلن قراره بشأن مشاركة الإكوادور في كأس العالم

كلاسيكو الصيف في أمريكا

خاص - أزمة غينيا بسبب أمم إفريقيا 2025

كوبا ليبرتادوريس الدوري الأرجنتيني ريفر بليت لويس سواريز
نرشح لكم
فيفا يرفض دعوى تشيلي ويؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم برشلونة الإكوادوري يضم "سفاح" بيراميدز السابق خسارة ودية ثانية في إسبانيا.. السعودية تسقط أمام فنزويلا تقرير أرجنتيني: بوكا جونيورز سيحقق حلم مشجعه المخدوع ماركا: الحكم النهائي خلال يومين.. فيفا على وشك استبعاد الإكوادور من كأس العالم لاعبو كندا ينهون الإضراب عن التدريبات بسبب أزمة مستحقات التأهل إلى كأس العالم نيمار يواصل الزحف نحو رقم بيليه التاريخي ويقود البرازيل للفوز على اليابان انتهت ودي - اليابان (0)-(1) البرازيل.. نهاية اللقاء
أخر الأخبار
على خطى الدوري الإنجليزي الممتاز.. السماح بـ 5 تبديلات في الدرجات الأدنى 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيل يحسم الجدل: لن أذهب إلى خيتافي 27 دقيقة | ميركاتو
جالاتا سراي: الإدارة الجديدة تحسم مصير مصطفى محمد.. والزمالك لا يملك حق إعادته 38 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير أرجنتيني: ريفر بليت ينتظر رد لويس سواريز 40 دقيقة | أمريكا
اختبر معلوماتك - هل تعرف كارلو أنشيلوتي جيدا؟ ساعة | كويز في الجول
كلاسيكو الصيف.. ريال مدريد يواجه برشلونة في أمريكا ساعة | الكرة الأوروبية
فيفا يرفض دعوى تشيلي ويؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2 ساعة | أمريكا
اقترب من برشلونة؟ تشيلسي يعلن رحيل مدافعه 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 2 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين