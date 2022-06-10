اقترب من برشلونة؟ تشيلسي يعلن رحيل مدافعه

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 16:46

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسين - إدين هازارد

أعلن تشيلسي رحيل أندرياس كريستينسن مدافع الفريق بعد نهاية عقده مع البلوز.

وقضى الدنماركي داخل صفوف تشيلسي 5 مواسم منذ قدومه من بوروسيا مونشنغلادباخ صيف 2017.

وتوج كريستنيسن مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي كما حصد الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا مرة وحيدة.

إعلان برشلونة

وكانت العديد من التقارير قد أكدت عن توصل برشلونة إلى اتفاق لضم كريستينسن في صفقة انتقال حر

وأكدت أن صفقة انتقال كريستينسن إلى برشلونة حسمت بالفعل منذ أسابيع، واللاعب وقع على عقود انتقاله للفريق الكتالوني.

وشارك المدافع الدنماركي (26 عاما) الموسم المنقضي مع تشيلسي في 34 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

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أندرياس كريستنسن برشلونة تشيلسي
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