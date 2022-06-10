لم الشمل؟ تقارير: مورينيو تواصل مع بيل شخصيا للانضمام لـ روما

تواصل جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي شخصيا مع جاريث بيل لاعب ريال مدريد من أجل ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن الويلزي نهاية مشواره مع ريال مدريد بعد تسع سنوات قضاها في النادي بعد نهاية عقده الموسم المنقضي.

وفقًا لـ "El Nacional" الإسبانية، فإن مورينيو اتصل شخصيًا بالمهاجم الويلزي ليسأله عما إذا كان مهتمًا بتجربة جديدة في روما.

وسبق أن لعب بيل (32 عاما) تحت قيادة مورينيو عندما كان مدربا لـ توتنام والويلزي معارا للفريق موسم 2020-21.

وذكرت تقارير صحفية في الأسابيع السابقة أن بيل عرض نفسه على فريقين: أتليتكو مدريد وخيتافي، لكن وكيل أعمال اللاعب نفى ذلك.

ويرتبط اسم بالانتقال إلى عدة أندية أبرزهم كارديف سيتي فريق مدينته.

بيل لعب 258 مباراة مع ريال مدريد سجل خلالها 106هدفا وصنع 67 آخرين.

وفاز مع الملكي بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، 4 مرات كأس العالم للأندية، 3 ألقاب للدوري الإسباني والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي، لقب كأس الملك مرة واحدة.

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