لم الشمل؟ تقارير: مورينيو تواصل مع بيل شخصيا للانضمام لـ روما

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 16:22

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - جاريث بيل - توتنام

تواصل جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي شخصيا مع جاريث بيل لاعب ريال مدريد من أجل ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن الويلزي نهاية مشواره مع ريال مدريد بعد تسع سنوات قضاها في النادي بعد نهاية عقده الموسم المنقضي.

وفقًا لـ "El Nacional" الإسبانية، فإن مورينيو اتصل شخصيًا بالمهاجم الويلزي ليسأله عما إذا كان مهتمًا بتجربة جديدة في روما.

أخبار متعلقة
روديجير: تلقيت العديد من العروض ولكنني لم أفكر إلا في ريال مدريد وتشيلسي 300 ألف طلب متأخر.. كيف تهدد جنسية فينيسيوس سوق انتقالات ريال مدريد مودريتش يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد التجديد كاسيميرو: سيتم تذكرنا أنا ومودريتش وكروس لسنوات عديدة.. وأنشيلوتي مهووس بـ ريال مدريد

وسبق أن لعب بيل (32 عاما) تحت قيادة مورينيو عندما كان مدربا لـ توتنام والويلزي معارا للفريق موسم 2020-21.

وذكرت تقارير صحفية في الأسابيع السابقة أن بيل عرض نفسه على فريقين: أتليتكو مدريد وخيتافي، لكن وكيل أعمال اللاعب نفى ذلك.

ويرتبط اسم بالانتقال إلى عدة أندية أبرزهم كارديف سيتي فريق مدينته.

بيل لعب 258 مباراة مع ريال مدريد سجل خلالها 106هدفا وصنع 67 آخرين.

وفاز مع الملكي بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، 4 مرات كأس العالم للأندية، 3 ألقاب للدوري الإسباني والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي، لقب كأس الملك مرة واحدة.

طالع أيضا

تعليق من مدرب المنتخب السابق على احتمالية رحيل إيهاب جلال

تطور مثير بشأن دي يونج ومانشستر يونايتد

تونس تصعق تشيلي

تصريحات نارية من عضو اتحاد الكرة

كواليس اجتماع اتحاد الكرة بشأن إيهاب جلال

جاريث بيل جوزيه مورينيو ريال مدريد روما
نرشح لكم
كلاسيكو الصيف.. ريال مدريد يواجه برشلونة في أمريكا فيفا يرفض دعوى تشيلي ويؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم اقترب من برشلونة؟ تشيلسي يعلن رحيل مدافعه مستشار زيدان: سان جيرمان؟ لم يحدث أي تواصل بيننا أبدا بعد يوفنتوس.. بيرلو يسعى لخوض تحد جديد في تركيا أخيرا.. برشلونة يجدد عقد بطل الريمونتادا بداية التغييرات الكثيرة؟ سان جيرمان يعلن مستشاره الرياضي الجديد بيلد: صراع إيطالي إسباني من أجل جوندوجان
أخر الأخبار
كلاسيكو الصيف.. ريال مدريد يواجه برشلونة في أمريكا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يرفض دعوى تشيلي ويؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم ساعة | أمريكا
اقترب من برشلونة؟ تشيلسي يعلن رحيل مدافعه ساعة | ميركاتو
لم الشمل؟ تقارير: مورينيو تواصل مع بيل شخصيا للانضمام لـ روما ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – وفاة لاعب هليوبوليس أثناء مباراة لدوري الجامعات في بطولة إفريقيا ساعة | كرة سلة
مستشار زيدان: سان جيرمان؟ لم يحدث أي تواصل بيننا أبدا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد يوفنتوس.. بيرلو يسعى لخوض تحد جديد في تركيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول تفاصيل أزمة غينيا بسبب أمم إفريقيا 2025 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 2 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين