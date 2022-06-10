كرة سلة – وفاة لاعب هليوبوليس أثناء مباراة لدوري الجامعات في بطولة إفريقيا

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 15:59

كتب : هاني العوضي

كريم أبو قورة لاعب هليوبوليس

توفي اليوم كريم أبو قورة لاعب كرة السلة بنادي هليوبوليس أثناء مشاركته في إحدى مباريات بطولة إفريقيا للجامعات المقامة حاليا في كينيا.

ونشر الاتحاد المصري لكرة السلة بينا مقتضبا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر خلاله أن كريم لفظ أنفاسه الأخيرة خلال الشوط الأول من المباراة التي كانت تقام اليوم.

وأوضح البيان أن كريم سقط بشكل مفاجئ ولم تشفع محاولات الجهاز الطبي في إسعافه قبل أن يتم إعلان وفاته في المستشفى التي تم اصطحابه إليها.

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وينعي فريق عمل FilGoal.com كريم أبو قورة وندعو لمولى عز وجل برحمته وأن يلهم أسرته وأحبائه الصبر والسلوان.

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