مستشار زيدان: سان جيرمان؟ لم يحدث أي تواصل بيننا أبدا

نفى آلين ميلياتشو مستشار زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد ما أثير حول اقتراب الأخير من تدريب باريس سان جيرمان.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية التي أكدت أن زيدان أصبح على بعد خطوة واحدة من تدريب نادي العاصمة الفرنسية.

وتحدث مستشار زيدان لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قائلا: "كل تلك التكهنات لا أساس لها من الصحة".

وواصل "حتى يومنا هذا أنا الشخص الوحيد المسموح له بتمثيل زيدان وتقديم المشورة له، ولم يتواصل معي أو معه مالك باريس سان جيرمان".

وذكرت شبكة "رويترز" الأمريكية أنهم حاولوا الحصول على رد من سان جيرمان لكن النادي الفرنسي لم يفضل الإجابة.

وكان سان جيرمان أعلن اليوم رسميا تعيينه لمستشار رياضي وهو لويس كامبوس لينهي بذلك حقبة المدير الرياضي ليوناردو.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد الموسم الماضي لم يدرب زيدان أي فريق آخر.

وتشير التقارير إلى أن سان جيرمان يرغب في إقالة مدربه ماوريسيو بوكيتينو بعدما توج بالدوري الفرنسي فقط وفشل في تجاوز دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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