بعد يوفنتوس.. بيرلو يسعى لخوض تحد جديد في تركيا

يقترب أندريا بيرلو مدرب ولاعب السابق يوفنتوس السابق من خوض تحد جديد في عالم التدريب خلال الفترة المقبلة.

وحسبما نشرت "سكاي" إيطاليا فإن نادي فاتح كاراجومروك التركي على وشك التوصل لإتفاق للتعاقد مع بيرلو.

وأوضح التقرير أن بيرلو يشعر بأنه مستعد للعودة من جديد على رأس فريق بعد تجربته الأولى مع يوفنتوس.

ولم يخض بيرلو سوى تجربة تدريبية وحيدة وكانت مع الشباب والفريق الأول لنادي يوفنتوس خلال موسم 2020-21.

وقاد لاعب منتخب إيطاليا السابق الفريق الأول في 52 مباراة بجميع البطولات وتمكن من تحقيق الفوز في 34 مباراة وتعادل في 10 مباريات وتعرض للهزيمة في 8 مباريات.

ورحل بيرلو عن صفوف يوفنتوس نهاية ذاك الموسم وذلك بعد احتلال الفريق للمركز الرابع في الدوري وفوزه بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

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