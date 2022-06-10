موعد مباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر والقناة الناقلة

بعدما تأهل لنهائي كأس مصر عن موسم 2020-2021 يخوض الزمالك مباراة دور الـ32 للبطولة لذاتها عن موسم 2021-2022.

ويعود الزمالك لاستئناف نشاطه بعد فترة التوقف الدولي.

وسيلتقي الزمالك مع منافسه الداخلية يوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ32.

وستقام المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تذيع قناة "أون تايم سبورتس 1" المباراة.

وتوج الزمالك بكأس مصر 27 مرة فيما حل وصيف في 13 مناسبة.

وكانت آخر مرة توج فيها الزمالك بلقب الكأس هي عن موسم 2018-2019 وحينها فاز على بيراميدز في النهائي بثلاثة أهداف دون رد.

وينتظر الزمالك المتأهل من الأهلي وبيراميدز وبتروجت لملاقاته في نهائي كأس مصر عن موسم 2020-2021.

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