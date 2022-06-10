موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر والقناة الناقلة

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 13:50

كتب : FilGoal

الأهلي والوداد - نهائي دوري أبطال إفريقيا

يعود الأهلي لاستئناف نشاطه المحلي بعد فترة من الغياب لانشغاله بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد ومن ثم التوقف الدولي.

وستكون المباراة الأولى للأهلي في كأس مصر للموسم الجاري 2021-2022.

وسيواجه الأهلي منافسه المصري بالسلوم ضمن منافسات دور الـ32.

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وستقام المباراة يوم الأحد المقبل في ملعب WE السلام.

وستنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذيع قناة "أون تايم سبورتس 1" المباراة.

وتوج الأهلي بكأس مصر 37 مرة في مسيرته وحل وصيفا في 15 مرة.

وكانت آخر مرة توج فيها الأهلي بكأس مصر عن موسم 2019-2020 وتغلب على طلائع الجيش في النهائي بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل إيجابيا بهدف لمثله.

يذكر أن الأهلي سيواجه بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر عن موسم 2020-2021 وإن انتصر سيواجه بتروجت في نصف النهائي ثم الزمالك في النهائي إن فاز مجددا.

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم دقيقة بدقيقة من هنا

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