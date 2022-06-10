بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الهزيمة من إثيوبيا
الجمعة، 10 يونيو 2022 - 13:34
كتب : أحمد الخولي
وصلت بعثة منتخب مصر صباح اليوم إلى مطار القاهرة قادمة من مالاوي عقب مواجهة إثيوبيا.
وخسر منتخب مصر من إثيوبيا بهدفين دون رد مساء الخميس في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.
ويتزيل منتخب مصر المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منافسيه.
وكان منتخب مصر فاز في مباراته الأولى ضد غينيا بهدف دون رد.
وأقيمت مباراة مصر وإثيوبيا في مالاوي لتعذر إقامته في أرض الأخيرة بسبب عدم حصول الملعب على الموافقات الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
ويستعد منتخب مصر حاليا للسفر إلى كوريا الجنوبية لملاقاة منتخبها يوم الثلاثاء المقبل وديا.
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