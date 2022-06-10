بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الهزيمة من إثيوبيا

وصلت بعثة منتخب مصر صباح اليوم إلى مطار القاهرة قادمة من مالاوي عقب مواجهة إثيوبيا.

وخسر منتخب مصر من إثيوبيا بهدفين دون رد مساء الخميس في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

ويتزيل منتخب مصر المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منافسيه.

وكان منتخب مصر فاز في مباراته الأولى ضد غينيا بهدف دون رد.

وأقيمت مباراة مصر وإثيوبيا في مالاوي لتعذر إقامته في أرض الأخيرة بسبب عدم حصول الملعب على الموافقات الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستعد منتخب مصر حاليا للسفر إلى كوريا الجنوبية لملاقاة منتخبها يوم الثلاثاء المقبل وديا.

طالع أيضا

تعليق من مدرب المنتخب السابق على احتمالية رحيل إيهاب جلال

تطور مثير بشأن دي يونج ومانشستر يونايتد

تونس تصعق تشيلي

تصريحات نارية من عضو اتحاد الكرة

كواليس اجتماع اتحاد الكرة بشأن إيهاب جلال