خبر في الجول – وكيلة موسيماني تصل القاهرة رغم عدم حضورها لاجتماع الأهلي مع بيتسو

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 13:22

كتب : محمد عبد العظيم

موسيماني رفقة زوجته ووكيل أعماله مويرا

تصل مويرا ثلاجالي زوجة ووكيلة أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إلى القاهرة خلال ساعات قبل اجتماع إدارة النادي مع مدربه غدا السبت.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مويرا لن تحضر الاجتماع إلا إن طلب مجلس الإدارة حضورها.

لكن مويرا ستتواجد في القاهرة لدعم موسيماني قبل الاجتماع وبحث بنوده والتي ينتظر بيتسو ووكيلته التعرف عليها بعد ذلك.

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وكان مجلس إدارة الأهلي اجتمع مع موسيماني قبل عدة أيام عبر الفيديو لمناقشة تداعيات الهزيمة من الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد.

لكن طلب موسيماني إرجاء الاجتماع لحين وصوله إلى مصر عقب نهاية الدورة التدريبية التي يحصل عليها حاليا في المغرب.

وكانت مويرا أكدت في حوار سابق عدم قلقها من رغبة الأهلي في الاجتماع بمدربه لكنها أبدت استغرابها من إعلان الأمر علنا.

ويلعب الأهلي يوم 12 يونيو الجاري ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر.

ثم يواجه إيسترن كومباني يوم 15 من الشهر ذاته، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

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