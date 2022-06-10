عموري ينضم لـ الوصل الإماراتي مجانا

أعلن نادي الوصل الإماراتي تعاقده مع عمر عبد الرحمن "عموري" في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية.

عمر عبد الرحمن النادي : شباب الأهلي دبي الوصل

وكتب الوصل عبر "تويتر" للإعلان عن ضم اللاعب: "شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن (عموري) قادما من نادي شباب الأهلي".

وأضاف "تتوجه شركة الوصل لكرة القدم بالشكر والتقدير لإدارة نادي شباب الأهلي على تعاونهم في تسهيل انتقال اللاعب لصفوف الفريق".

وأتم "ترقبوا تقديم عموري في زعبيل".

ويعتبر الوصل هو المحطة الإمارتية الربعة والخامسة بشكل عام في مسيرته المهنية.

وبدأ عموري مع العين الإماراتي وقضى معاهم 10 سنوات منذ 2008 وحتى 2018، ثم رحل إلى الهلال السعودي الذي لم يستمر معه سوى موسم وحيد.

ليعود من جديد إلى الدوري الإماراتي وينضم إلى الجزيرة في 2019، وبعد 3 سنوات ينتقل لـ شباب الأهلي صيف 2021.

وشارك صاحب الـ30 عاما مع شباب الأهلي خلال الموسم المنقضي في 13 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 آخرين.

وحقق عموري 11 بطولة مع العين أبرزها الدوري الإماراتي في 4 مرات، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي رفقة الهلال.

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