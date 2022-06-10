عموري ينضم لـ الوصل الإماراتي مجانا

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

عموري - الجزيرة

أعلن نادي الوصل الإماراتي تعاقده مع عمر عبد الرحمن "عموري" في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية.

عمر عبد الرحمن

النادي : شباب الأهلي دبي

الوصل

وكتب الوصل عبر "تويتر" للإعلان عن ضم اللاعب: "شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن (عموري) قادما من نادي شباب الأهلي".

وأضاف "تتوجه شركة الوصل لكرة القدم بالشكر والتقدير لإدارة نادي شباب الأهلي على تعاونهم في تسهيل انتقال اللاعب لصفوف الفريق".

أخبار متعلقة
ضياء السيد: رحيل إيهاب جلال يعني إقرار اتحاد الكرة بأن اختياراته غير صحيحة.. ينقصنا الكثير بيلد: صراع إيطالي إسباني من أجل جوندوجان فعلها تين هاج.. تقارير: دي يونج يوافق على الانتقال لـ مانشستر يونايتد بمشاركة الجزيري.. تونس تفوز على تشيلي وديا

وأتم "ترقبوا تقديم عموري في زعبيل".

ويعتبر الوصل هو المحطة الإمارتية الربعة والخامسة بشكل عام في مسيرته المهنية.

وبدأ عموري مع العين الإماراتي وقضى معاهم 10 سنوات منذ 2008 وحتى 2018، ثم رحل إلى الهلال السعودي الذي لم يستمر معه سوى موسم وحيد.

ليعود من جديد إلى الدوري الإماراتي وينضم إلى الجزيرة في 2019، وبعد 3 سنوات ينتقل لـ شباب الأهلي صيف 2021.

وشارك صاحب الـ30 عاما مع شباب الأهلي خلال الموسم المنقضي في 13 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 آخرين.

وحقق عموري 11 بطولة مع العين أبرزها الدوري الإماراتي في 4 مرات، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي رفقة الهلال.

اقرأ أيضا

ضياء السيد يسجل اعتراضه على رحيل إيهاب جلال

صراع إسباني إيطالي على جوندوجان

دي يونج يوافق على الانتقال لـ مانشستر يونايتد

تونس تصعق تشليسي بمشاركة الجزيري

عمر عبد الرحمن عموري الوصل شباب الأهلي
نرشح لكم
خسارة ودية ثانية في إسبانيا.. السعودية تسقط أمام فنزويلا تصفيات كأس آسيا – إندونسيا تفوز على الكويت في عقر دارها.. وبداية مثالية لـ الأردن تصفيات كأس آسيا – البحرين تبدأ بثقة.. وتايلاند تكتسح المالديف تصفيات كأس آسيا – بمشاركة سداسي الدوري المصري.. فلسطين تخطف فوزا قاتلا على منغوليا لا رقم قياسي عربي في كأس العالم 2022.. أستراليا تخطف بطاقة ملحق المونديال من الإمارات انتهت ملحق المونديال - الإمارات (1) (2) أستراليا.. خسارة عربية تصفيات كأس آسيا – فلسطين من أجل إنجاز تاريخي ثالث.. و5 منتخبات عربية في السباق نيمار يواصل الزحف نحو رقم بيليه التاريخي ويقود البرازيل للفوز على اليابان
أخر الأخبار
بداية التغييرات الكثيرة؟ سان جيرمان يعلن مستشاره الرياضي الجديد 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
عموري ينضم لـ الوصل الإماراتي مجانا 21 دقيقة | آسيا
ضياء السيد: رحيل إيهاب جلال يعني إقرار اتحاد الكرة بأن اختياراته غير صحيحة.. ينقصنا الكثير ساعة | منتخب مصر
بيلد: صراع إيطالي إسباني من أجل جوندوجان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فعلها تين هاج.. تقارير: دي يونج يوافق على الانتقال لـ مانشستر يونايتد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة الجزيري.. تونس تفوز على تشيلي وديا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات الجمعة 10-6-2022.. استئناف دوري الأمم الأوروبية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يلمح للانضمام لـ برشلونة؟ برناردو سيلفا يثير الشكوك حول مستقبله 12 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 2 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين