الثانية على التوالي.. فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين

حصد الإنجليزي فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022 من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وفاز لاعب سيتي بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته وعلى التوالي.

وأصبح خامس لاعب في التاريخ يحصد الجائزة مرتين، بعد راين جيجز وروبي فاولر وواين روني وديلي آيلي.

وتفوق لاعب سيتي الموسم الجاري على كل من:

بوكايو ساكا - أرسنال

إيميل سميث رو - ارسنال

كونور جالاجر - كريستال بالاس

ريس جيمس - تشيلسي

جاكوب رامسي - أستون فيلا

A huge congratulations to @ManCity’s @PhilFoden who takes home his second Young Player of the Year award in a row! 🏆👏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PFAawards pic.twitter.com/LTsEPo1rRO — Professional Footballers' Association (@PFA) June 9, 2022

وكتب اللاعب عبر حسابه على "تويتر": مسرور للفوز بالجائزة للمرة الثانية، شكر كبير لكل زملائي والمدربين، أراكم الموسم المقبل".

Delighted to have won my second @PFA Young Player of the Year award! 🏆 Huge thanks to all my team mates and coaches - onto next season! 📈 pic.twitter.com/MKkc8XJeXu — Phil Foden (@PhilFoden) June 9, 2022

وساهم فودين (22 عاما) في حصد سيتي لقب الدوري الإنجليزي.

وخاض الدولي الإنجليزي 28 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 5.

وأنهى الموسم إجمالا بالمساهمة في 25 هدفا في 45 هدفا.

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