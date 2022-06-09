الثانية على التوالي.. فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين

الخميس، 09 يونيو 2022 - 21:11

كتب : FilGoal

فيل فودين

حصد الإنجليزي فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022 من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وفاز لاعب سيتي بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته وعلى التوالي.

وأصبح خامس لاعب في التاريخ يحصد الجائزة مرتين، بعد راين جيجز وروبي فاولر وواين روني وديلي آيلي.

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وتفوق لاعب سيتي الموسم الجاري على كل من:

بوكايو ساكا - أرسنال

إيميل سميث رو - ارسنال

كونور جالاجر - كريستال بالاس

ريس جيمس - تشيلسي

جاكوب رامسي - أستون فيلا

وكتب اللاعب عبر حسابه على "تويتر": مسرور للفوز بالجائزة للمرة الثانية، شكر كبير لكل زملائي والمدربين، أراكم الموسم المقبل".

وساهم فودين (22 عاما) في حصد سيتي لقب الدوري الإنجليزي.

وخاض الدولي الإنجليزي 28 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 5.

وأنهى الموسم إجمالا بالمساهمة في 25 هدفا في 45 هدفا.

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