وائل جمعة: كيروش صنع شيئا من لا شيء بمجموعة لاعبين مستحيل أن تصل لما تحقق

الخميس، 09 يونيو 2022 - 19:08

كتب : FilGoal

انفعال كارلوس كيروش رفقة وائل جمعة عقب طرد الأول

تأسف وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدير المنتخب خلال ولاية كارلوس كيروش، على رحيل المدرب البرتغالي.

منتخب مصر أنهى الشوط الأول أمام إثيوبيا متأخرًا بهدفين دون رد مع الرأفة ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وشن جمعة هجومًا قويًا خلال تحليله المباراة عبر بي إن سبورتس بين الشوطين: "نحن محظوظون بالتأخر 0-2 فقط في الشوط الأول، أول مرة أرى منتخب مصر بهذا الشكل".

وأضاف: "نتحدث هنا عن المنتخب الذي احتل المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية ويتواجد في المركز الرابع على التصنيف الإفريقي، منتخبنا لم يذهب إلى مالاوي ولم يحضر للمباراة".

وأشار إلى كونه مدير منتخب مصر في الجهاز السابق: "لا أستطيع الحديث بصراحة، كلامي يتم تفسيره كثيرًا، لكن هذا ليس الأداء الذي كان موجودًا منذ شهرين".

وواصل الإشادة بـ كيروش: "أنت صنعت شيء من لا شيء، أوصلت المنتخب لمكانة مستحيل أن يصل إليها بهذه المجموعة من اللاعبين".

وتابع: "لن أتحدث عن إيهاب جلال لمدة 7 أو 8 مباريات، اللاعبون يجب أن يشعروا بالغيرة".

وأتم: "إثيوبيا ليس منتخبًا مصنفًا في إفريقيا حتى نتحجج بالغيابات وغياب الجودة، إنهم يلعبون في سان جورج، وشيمليس بيكلي يلعب في الدوري المصري منذ 8 سنوات، لا أصدق النتيجة ولا الأداء".

وكان كيروش قد قاد مصر لوصافة كأس الأمم الإفريقية وللدور النهائي المؤهل لكأس العالم دون النجاح في الوصول للمونديال، ليرحل ويتولى بدلًا منه إيهاب جلال.

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