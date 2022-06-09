تصفيات أمم إفريقيا - نيجيريا تقلب الطاولة على سيراليون وتحقق أول انتصار

الخميس، 09 يونيو 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا أمام السودان أمم إفريقيا

قلب منتخب نيجيريا تأخره إلى فوز على منافسه سيراليون في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

وفاز منتخب نيجيريا على منافسه سيراليون في ملعب أبوجا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الأولى كذلك.

افتتح جوناثان مورساي أهداف المباراة لصالح سيراليون في الدقيقة 11.

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وأدرك أليكس أيووبي التعادل للنسور الخضراء عقب خمس دقائق فقط.

وفي الدقيقة 41 سجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني لنيجيريا ليخطف به الانتصار.

بتلك النتيجة حصد منتخب نيجيريا أول ثلاث نقاط له في المجموعة مقابل عدم جمع سيراليون لأي نقطة.

وفي مباراة أخرى أقيمت في المجموعة ذاتها اكتسح منتخب غينيا بيساو ضيفه منافسه ساو تومي وبرينسيب بخمسة أهداف لهدف.

افتتح الضيوف أهداف المباراة في الدقيقة 21 عن طريق إدميلسون فيجاس.

وأدرك منتخب غينيا بيساو التعادل عن طريق ألفا سيميدو في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 50 سجل زينهو جانو الهدف الثاني لغينيا بيساو وتبعه بهدف ثالث لمنتخب بلاده وثاني له عقب ثماني دقائق فقط.

وسجل زيدان بانجاكي الهدف الرابع لغينيا بيساو في الدقيقة 80.

وأتم خورخي باربوسا الخماسية بهدف في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب غينيا بيساو المجموعة بفارق الأهداف عن نيجيريا.

فيما يتزيل ساو تومي المجموعة بفارق الأهداف عن سيراليون.

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