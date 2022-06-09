تشكيل إثيوبيا – بيكلي أمام مدربه السابق.. وبانوم يقود الوسط أمام مصر

أعلن وبيتو أباتي المدير الفني لـ إثيوبيا عن تشكيل بلاده لمواجهة منتخب مصر في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

المباراة التي تقام في مالاوي، تشهد حضور شيمليس بيكلي لاعب الجونة في خط الوسط أمام مديره الفني الأسبق إيهاب جلال الذي أشرف على تدريبه في مصر للمقاصة.

كما يحضر جاتوش بانوم لاعب وسط الجونة وحرس الحدود السابق.

وخسرت مالاوي مباراتها الأولى أمام مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد يوم الأحد الماضي.

فيما تمتلك مصر 3 نقاط من فوزها على غينيا في الجولة الأولى بهدف مصطفى محمد.

تشكيل إثيوبيا:

حراسة المرمى: فاسيل جيربريميتشايل

الدفاع: أسرات تونجو – ياريد بايه – ميجنوت ديبيبي – رمضان يوسف

الوسط: أمانويل يوهانس – جاتوش بانوم – شيمليس بيكلي

الهجوم: داوا هوتيسا – أبو بكر ناصر – أمانويل جيبريميتشايل

دكة البدلاء: داجيم تيفيرا - بيريكيت أماري – جيت جاتكوت – ميليون سولومون – سليمان حامد – هينوك أدونجا – مسعود محمد – بيزابيه ميليو – يجيزو بوجالي – تشيرنيت جوجسا – بيريكيت ديستا

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