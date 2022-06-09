عاد إلى منزله بعد 9 سنوات.. الترجي يتعاقد مع نبيل معلول

أعلن نادي الترجي التونسي عن تعاقده مع نبيل معلول كمدير فني جديد للفريق.

ويخلف معلول نظيره راضي الجعايدي الذي رحل عن قيادة الفريق أمس الأربعاء.

وأعلن الترجي عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" عن توقيع معلول على عقد يربطه بالفريق حتى يونيو 2024.

أخبار متعلقة الجعايدي يرحل عن الترجي بعد صدمة الكأس

"ابن النادي" كما وصفه الترجي يعود لفريق الدم والذهب في ولاية ثانية بعد 9 سنوات من رحيله.

معلول (59 عامًا) قاد الترجي بين 2010 و2013 وقاده للقب دوري أبطال إفريقيا 2011، بالإضافة إلى وصافة نسخة 2012.

ويحتل الترجي المركز الأول في المرحلة النهائية للدوري التونسي برصيد 17 نقطة، لكنه ودّع مسابقة الكأس بشكلٍ مفاجئ أمام هلال مساكن أحد أندية الدرجة الثانية، مما تسبب في إقالة الجعايدي.

كما ودّع الترجي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم من مرحلة ربع النهائي على يد وفاق سطيف الجزائري.

وبدأ معلول مسيرته الكروية كلاعب في الترجي وظل في صفوفه بين 1981 و1989، قبل أن يحترف في هانوفر الألماني ويعود للترجي مجددا في 1991.

وحقق معلول كلاعب عدة ألقاب مهمة مع الترجي، أبرزها دوري أبطال إفريقيا 1994.

وكان معلول مساعدًا لـ روجيه لومير في تدريب تونس خلال التتويج بكأس الأمم الإفريقية للمرة الوحيدة في تاريخ تونس عام 2004.

كما أشرف على قيادة الإفريقي والبنزرتي، وعمل في الجهاز الفني لـ تونس بين 2006 و2008.

وقاد معلول منتخب تونس الأول لفترة قصيرة في 2013، قبل أن يتحول لتدريب الجيش القطري، ثم منتخب الكويت.

وأشرف معلول على قيادة منتخب تونس في كأس العالم 2018 بمونديال روسيا.

وكانت آخر تجاربه التدريبية مع الدحيل القطري، ومنتخب سوريا، والكويت الكويتي الذي رحل عن تدريبه قبل 3 أسابيع.

ويلعب الترجي مباراته الأولى تحت قيادة معلول أمام الإفريقي يوم السبت 18 يونيو.

اقرأ أيضا:

إقالة هيكتور كوبر

وكيلة موسيماني تكشف حقيقة إضافة أفراد لجهازه

كواليس مؤتمر السبت للأهلي

تصريح قوي من ديانج

صفقة مدوية في كرة السلة المصرية