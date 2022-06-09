تقرير: لاعب أياكس سينضم إلى بايرن خلال يومين

الخميس، 09 يونيو 2022 - 12:43

كتب : FilGoal

ريان جرافنبيرش لاعب أياكس

يبدو أن بايرين ميونيخ قد حسم صفقة جديدة من صفوف أياكس امستردام بعد أيام من إعلان التعاقد الرسمي مع المغربي نصير مزراوي.

فمن المتوقع أن يسافر ريان جرافنبرخ إلى ميونيخ يوم السبت ليوقع عقود انضمامه إلى بايرن، حسب قناة SPORT1 الألمانية.

سيوقع لاعب أياكس على عقد يربطه بالبافاري لمدة 5 سنوات حتى عام 2027.

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وأوضح التقرير أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون بعدها بأيام.

وأعلن بايرن التعاقد مع نصير مزراوي حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع أياكس بنهاية الموسم الحالي.

جرافنبرخ صاحب الـ20 عاما أسهم في تتويج أياكس بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ36 في تاريخه.

وشارك اللاعب الذي يجيد في مركزي الدفاع والوسط خلال الموسم في 42 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6.

يذكر أن بايرن أعلن تمديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير البالغ من العمر 36 عاما حتى صيف 2024.

فيما يرغب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في خوض تجربة جديدة وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

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