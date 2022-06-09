ليفربول يعلن نهاية قصة أوريجي بعد 8 سنوات

انتهت قصة ديفوك أوريجي مع ليفربول بعد 8 سنوات قضاها بقميص الريدز وفقا لما أعلن النادي الإنجليزي.

ديفوك أوريجي النادي : ليفربول ليفربول

وينتهي عقد أوريجي مع ليفربول بنهاية الشهر الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

ليفربول وجه الشكر لنجمه البلجيكي وأعلن رحيله بشكل رسمي بعد 8 سنوات للمهاجم القادم من ليل الفرنسي.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في وقت سابق عن تواصل ثلاثة أندية إيطالية وممثلي أوريجي من أجل ضم اللاعب ويأتي ميلان على رأس هذه الأندية.

Divock Origi will leave the club when his contract expires at the end of June. Thank you for an incredible eight years of service and leaving us with so many special memories. @DivockOrigi, Liverpool legend ❤️ pic.twitter.com/lkQsNKANVp — Liverpool FC (@LFC) June 9, 2022

أوريجي انضم من ليل لصفوف ليفربول في صيف 2014 وخرج موسم 2017-2018 معارا لـ فولفسبورج الألماني.

صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 18 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 4 بجميع المسابقات.

ثنائية أوريجي في شباك برشلونة في مايو 2019 ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كانت اللقطة الأبرز في مسيرة المهاجم البلجيكي مع ليفربول.

اوريجي لم يكتفي بهدفيه في شباك برشلونة وسجل الهدف الثاني في فوز ليفربول على توتنام بنهائي دوري أبطال أوروبا ليقود الريدز لتحقيق اللقب السادس في تاريخه.

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