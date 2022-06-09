ماركا: فالكاو مستمر في رايو فايكانو لموسم جديد

يبدو أن رحلة الكولومبي رادميل فالكاو مع رايو فايكانو مستمرة لموسم جديد بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

راداميل فالكاو النادي : رايو فايكانو رايو فايكانو

فالكاو انضم لصفوف رايو فايكانو الصيف الماضي في عقد لمدة موسم واحد قادما من جالاتا سراي التركي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رايو فايكانو فعل بند التمديد لمدة موسم جديد في عقد فالكاو ليقود هجوم النادي المدريدي بالموسم المقبل.

صاحب الـ26 عاما شارك مع فايكانو في 25 مباراة وسجل 6 أهداف بمسابقتي الدوري وكأس الملك.

واختتم رايو فايكانو منافسات الموسم المنصرم من الدوري الإسباني في المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة.

وسبق للمهاجم الكولومبي الملقب بـ "النمر" اللعب لأندية بورتو وأتليتكو مدريد وموناكو ومانشستر يونايتد وتشيلسي وجالاتا سراي قبل خوض تجربة رايو فايكانو.

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