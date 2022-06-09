تصفيات أمم إفريقيا – السودان يفوز على الكونغو.. والتعادل يحسم مواجهة أوغندا والنيجر

الخميس، 09 يونيو 2022 - 00:43

كتب : FilGoal

منتخب السودان أمام نيجيريا أمم إفريقيا

حقق المنتخب السوداني فوزا ثمينا على منافسه منتخب الكونغو الديموقراطية فيما حسم التعادل الإيجابي مباراة أوغندا والنيجر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 بعدما أقيمت النسخة الماضية بالكاميرون وحصل المنتخب السنغالي على لقبها.

وسجل وليد بخيت الهدف الأول للمنتخب السوداني في الدقيقة 17 وأضاف محمد عبدالرحمن الهدف الثاني بالدقيقة 86.

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وقلص منتخب الكونغو الديموقراطية النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق جوناثان بولينجي.

وبهذة النتيجة رفع المنتخب السوداني رصيده إلى 3 نقاط بالمركز الثالث بالمجموعة التاسعة خلف منتخبي موريتانيا والجابون برصيد 4 نقاط فيما يتواجد الكونغو في المركز الرابع بلا نقاط.

في المقابل سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على نتيجة مباراة أوغندا والنيجر ضمن مباريات المجموعة السادسة.

ويحتل المنتخب الجزائري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط يليه النيجر بنقطتين ثم أوغندا وتنزانيا بنقطة لكل منتخب.

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