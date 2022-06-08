كرة سلة - بيروت يهزم الرياضي ومباراة فاصلة لحسم لقب الدوري اللبناني

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

إسماعيل أحمد مع نادي الرياضي اللبناني

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري اللبناني لكرة السلة بعد فوز بيروت على الرياضي واللجوء لمباراة فاصلة لحسم اللقب.

وغاب إسماعيل أحمد النجم المصري المحترف عن صفوف الرياضي اللبناني بسبب الإصابة.

ويقام نهائي الدوري اللبناني من سلسلة 7 مباريات، من يفوز بـ4 منها يتوج باللقب.

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وتغلب بيروت على الرياضي بنتيجة 78-68 في المباراة السادسة ليتعادل الفريقان 3-3 في المباريات ويتم اللجوء للمبارة الفاصلة.

وتعرض وائل عراقجي نجم فريق بيروت لكرة السلة للإصابة وغادر المباراة السادسة.

وتقام المباراة الفاصلة مساء بعد غد الجمعة ويحسم الفائز منها لقب الدوري اللبناني.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بفوز الرياضي بنتيجة 71-69 في الثواني الأخيرة قبل أن يحسم فريق الرياضي المباراة الثانية أيضا بنتيجة 20-0 بسبب انسحاب بيروت لأعمال شغب جماهيري.

وعادل فريق بيروت النتيجة في السلسلة بالفوز في المباراتين الثالثة والرابعة بنتيجة 71-57 و89-74 لتصبح النتيجة وقتها 2-2 في المباريات.

وفي المباراة الخامسة نجح الرياضي في خطف الفوز أمام بيروت في الثواني الأخيرة بنتيجة 68-65.

وبذلك نجح بيروت في معادلة النتيجة مرة أخرى بعد الفوز في المباراة السادسة 78-68، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة تقام مساء الخميس.

إسماعيل أحمد البالغ من العمر 45 عاما لعب لنادي الرياضي اللبناني ثلاث مرات الأولى في عام 2000، والثانية من 2004 وحتى 2017، والثالثة من 2018 وحتى 2020.

ثم انضم مرة رابعة للنادي قبل أسابيع بعد رحيله من الاتحاد السكندري عقب نهائي الموسم في مصر بخسارة الدوري أمام الأهلي.

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