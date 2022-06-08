لابورتا: برشلونة سيعود قوي.. ولم نكن قادرين على دفع مرتبات الموظفين

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 20:09

كتب : FilGoal

جوان لابورتا رئيس برشلونة

شدد خوان لابورتا رئيس برشلونة على امتلاكه الحلول الاقتصادية التي ستساعد ناديه على الخروج من الأزمة المالية.

ويعاني برشلونة من وضع مالي حرج يعيق النادي الكتالوني عن عقد صفقات قوية لتدعيم الفريق.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي: "حتى مع كل الأموال التي يمتلكها منافسونا، لا يمكنهم شراء تاريخنا وطريقتنا".

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وأضاف ". النادي يملك قدرة هائلة لكسب السيولة، وجلب المستثمرين. إذا تم التصويت على الرافعات الاقتصادية يمكنني أن أقول لك أنه سيكون لدينا ميزانية إيجابية وسنستطيع دعم الفريق بشكل مناسب".

وواصل " نحن بحاجة إلى تحقيق ربح هذا العام بعد 3 سنوات من الخسائر. لقد جئنا لتنظيف النادي في أقصر وقت ممكن دون تعريض النادي للخطر و الروافع الاقتصادية لن تعرض النادي للخطر".

وشدد "برشلونة سيعود أقوى وأتذكر حينما وصلنا للنادي، لم نكن قادرين حتى على دفع مرتبات موظفي النادي".

وكشف "الموسم المقبل، ستكون الطاقة الاستيعابية 100٪ في الكامب نو. في 2023-2024 سنتواجد في مونتجويك، ومن ثم سنعود في 2024-2025 إلى كامب نو".

ملعب "مونتجويك" بمدينة برشلونة هو الملعب الذي شهد مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية لعام 1992، وكان معقلا لفريق إسبانيول لعدة سنوات.

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