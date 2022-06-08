تقرير: اجتماع إيجابي بين ممثلي ديبالا ورئيس إنتر.. وإعلان الانضمام يقترب

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - أودينيزي

اجتمع جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لـ إنتر مع خورخي أنطون وكيل أعمال باولو ديبالا لاعب يوفنتوس بخصوص انتقاله خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن اللقاء كان إيجابيا بين الطريقين وقد يتم الإعلان عن الانتقال في وقت قريب.

ورحل ديبالا عن يوفنتوس بعد 7 مواسم قضاها في صفوف البيانكونيري ولم يتفق الطرفين على تجديد التعاقد.

أخبار متعلقة
ديبالا: لا أعرف ماذا سأفعل بعد ديبالا يواصل إثارة الشكوك حول مستقبله أليجري: تأثرت بدموع ديبالا.. وكيليني ساعدني كثيرا اقترب من الانضمام؟ ديبالا يشتري منزلا قريبا من مقر إنتر في ميلانو

وكانت الصحيفة ذاتها ذكرت في وقت سابق، أن عقد اللاعب الأرجنتيني يتضمن حصوله على ستة ملايين يورو سنويا بالإضافة للحوافز.

كما أن المهاجم الأرجنتيني سيكون له دورا أساسيا في تشكيل الفريق تحت قيادة سيموني إنزاجي.

وانتقل باولو ديبالا لصفوف يوفنتوس من باليرمو في 2015 ليشارك مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

وتوج ديبالا مع يوفنتوس بلقب الدوري خمس مرات وأربعة للكأس وثلاثة لكأس السوبر.

اقرأ أيضا:

ماذا قال إيهاب جلال قبل مباراة إثيوبيا

أسطورة ريال مدريد يجدد تعاقده

58 جائزة فردية لـ صلاح

صفقة تاريخية منتظرة لـ ليفربول

باولو ديبالا إنتر
نرشح لكم
لويس إنريكي: لا أرى مدافعين أفضل من جارسيا.. وبعض اللاعبين يثيرون الصحفيين جنسيا تشكيل بلجيكا - هازارد ودي بروين يقودان الهجوم أمام بولندا تقرير: شكرينار الهدف القادم لـ باريس سان جيرمان 300 ألف طلب متأخر.. كيف تهدد جنسية فينيسيوس سوق انتقالات ريال مدريد الصفقة الأولى.. نيوكاسل يتعاقد مع تارجت بسبب صعوبة في التنفس.. محاكمة بلاتر وبلاتيني تتأجل تتويج ساكا بجائزة لاعب الموسم في أرسنال رغم قضية الابتزاز.. فالبوينا: بنزيما يستحق الكرة الذهبية
أخر الأخبار
الجزائر تبتعد بالصدارة بثنائية أمام تنزانيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 28 ثاتيه | الكرة الإفريقية
تقرير: اجتماع إيجابي بين ممثلي ديبالا ورئيس إنتر.. وإعلان الانضمام يقترب 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
حوار في الجول - عمر عصر يتحدث عن صدفة إنجاز طوكيو ومستقبل تنس الطاولة المرعب 16 دقيقة | رياضات أخرى
لويس إنريكي: لا أرى مدافعين أفضل من جارسيا.. وبعض اللاعبين يثيرون الصحفيين جنسيا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - عودة المثلوثي وأوباما يتدرب على تسديد ركلات الجزاء 18 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل بلجيكا - هازارد ودي بروين يقودان الهجوم أمام بولندا 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: شكرينار الهدف القادم لـ باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
ماركا: الحكم النهائي خلال يومين.. فيفا على وشك استبعاد الإكوادور من كأس العالم ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 2 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين