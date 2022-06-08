تقرير: اجتماع إيجابي بين ممثلي ديبالا ورئيس إنتر.. وإعلان الانضمام يقترب

اجتمع جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لـ إنتر مع خورخي أنطون وكيل أعمال باولو ديبالا لاعب يوفنتوس بخصوص انتقاله خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن اللقاء كان إيجابيا بين الطريقين وقد يتم الإعلان عن الانتقال في وقت قريب.

ورحل ديبالا عن يوفنتوس بعد 7 مواسم قضاها في صفوف البيانكونيري ولم يتفق الطرفين على تجديد التعاقد.

وكانت الصحيفة ذاتها ذكرت في وقت سابق، أن عقد اللاعب الأرجنتيني يتضمن حصوله على ستة ملايين يورو سنويا بالإضافة للحوافز.

كما أن المهاجم الأرجنتيني سيكون له دورا أساسيا في تشكيل الفريق تحت قيادة سيموني إنزاجي.

وانتقل باولو ديبالا لصفوف يوفنتوس من باليرمو في 2015 ليشارك مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

وتوج ديبالا مع يوفنتوس بلقب الدوري خمس مرات وأربعة للكأس وثلاثة لكأس السوبر.

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