حوار في الجول - عمر عصر يتحدث عن صدفة إنجاز طوكيو ومستقبل تنس الطاولة المرعب

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 19:52

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

يرى عمر عصر أن تحقيق المركز الخامس في أولمبياد طوكيو ليعادل أفضل إنجاز إفريقي أولمبيا كان بالصدفة.

ويرى بطل تنس الطاولة المصري أن مستقبل اللعب في خطر على المستويين الإفريقي والعربي.

وقال عمر عصر في تصريحاته لـ FilGoal.com:

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"في نهائي بطولة إفريقيا كان فاضل ساعتين كاملين على المباراة، رئيس البعثة قالي ريّح شوية على الأرض يا عمر وقوم اغسل وشك وربنا معاك، وجابولي وجبة فرايد تشيكن قبل المباراة".

"إنجازي بتحقيق المركز الخامس في طوكيو كان صدفة".

"المستقبل مرعب وخطر على المستوى الإفريقي والعربي".

"الإخفاق في بطولة العالم من أسبابه إني ماخدتش تأشيرة دخول أمريكا غير قبل البطولة بيومين، ماكنتش عارف أنا هسافر ولا لأ".

"في دورة البحر المتوسط لاعب تركيا المُجنَس حاول يديني رشوة عشان أسيبله الماتش".

"هنا جودة فازت ببطولة إفريقيا لما فازت على دينا مشرف أفضل لاعبة إفريقية على الإطلاق".

"بلعب مع دينا مشرف زوجي مختلط من وأنا عندي 10 سنين، وواثق إننا هانحقق حاجة كبيرة باسم مصر".

"في نهائي بطولة إفريقيا قلقت جدا لما أرونا اتصاب، وسألته كذه مرة لو هنوقف الماتش لأن كنت خايف عليه، هو أسطورة وصديقي وعندنا علاقات عائلية".

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