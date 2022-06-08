مران الزمالك - عودة المثلوثي وأوباما يتدرب على تسديد ركلات الجزاء

عاد حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادما من تونس، وتواجد في مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

وأدى حمزة المثلوثي تدريبات تأهيلية منفردة بالجري حول الملعب، لتجهيزه للمباريات المقبلة للفريق.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم بعد الحصول على راحة من المران أمس.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال.

وأدى لاعبو الفريق وحدة تدريبية بالكرة عن طريق نقل الكرة باليد من أجل زيادة المرونة الجسدية.

وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على عقد جلسة سريعة مع المثلوثي الظهير على هامش المران.

وطمأن المثلوثي أمير مرتضى على إصابته وشرح له فترة التأهيل التي خاضها مع منتخب تونس قبل عودته إلى القاهرة وبدء التدريبات مع الزمالك.

وأدى المثلوثي تدريبات خاصة مع عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

وخاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن تدريبات منفردة تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال.

وأدى شيكابالا وحفني الجزء الأول من المران مع زملائهم الخاص بالتدريبات البدنية، قبل أن يؤدي الثنائي تدريبات منفردة بالكرة، في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيزهما للمشاركة في المباريات المقبلة.

وحصل الثنائي حازم إمام والمغربي محمد أوناجم على راحة من المران.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال المشاركة في المباراة الودية أمام المصرية للاتصالات.

ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزهم للمشاركة في المباريات المقبلة للفريق.

ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الثنائي محمد عبد الغني وعبدالله جمعة تعليمات خاصة خلال التقسيمة الفنية.

وركز الجهاز الفني خلال التقسيمة على تنفيذ الجمل الفنية والتكتيكية التي تدرب عليها اللاعبون في مران اليوم.

وأدى الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" وحدة تدريبية إضافية بتسديد ضربات الجزاء بعد انتهاء المران.

وسدد الثنائي على محمد عواد حارس مرمى الفريق.

وأشاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق بـ"روقا" بعد تألقه في التقسيمة التي خاضها الفريق وتسجيله لهدفين.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الجاري ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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