تقرير: شكرينار الهدف القادم لـ باريس سان جيرمان

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

ميلان شكرينار

حدد باريس سان جيرمان هدفه القادم خلال الميركاتو الصيفي عقب إغلاق الملف الأهم بتجديد عقد كيليان مبابي.

ميلان شكرينيار

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وجدد مبابي عقده حتى 2025 بعدما كان قريبا للغاية من الانتقال لصفوف ريال مدريد.

ووضع سان جيرمان بحسب صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية، السلوفاكي ميلان شكرينار مدافع إنتر ميلان على رأس أولوياته خلال الميركاتو الصيفي.

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وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن لوكاس كامبوس المدير الرياضي المنتظر لباريس سان جيرمان بدأت محادثات مع وكلاء اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع إنتر في صيف 2023.

صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 48 مباراة وسجل 4 أهداف بجميع المسابقات.

المدافع السلوفاكي انضم لصفوف إنتر في صيف 2017 قادما من سامبدوريا.

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وخاض شكرينار 215 مباراة بقميص إنتر وسجل 11 هدفا وصنع 4 منذ انضمامه للفريق.

ميلان شكرينار باريس سان جيرمان انتر ميلان، إنتر
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