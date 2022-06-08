اسكواش - الشوربجي يفوز في أول مباراة بعلم إنجلترا.. وتأهل ثلاثي مصري ببطولة موريشيوس

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 18:28

كتب : محمد سمير

طارق مؤمن - بطولة الجونة اسكواش

تأهل ثلاثي مصري إلى ربع نهائي بطولة موريشيوس المفتوحة إحدى البطولات الذهبية في موسم الاسكواش.

كما تأهل محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا في أول مباراة رسمية له تحت العلم الإنجليزي.

وكان الاتحاد الإنجليزي لرياضة الاسكواش قد أعلن خوض محمد الشوربجي لمنافسات البطولات الدولية تحت علم إنجلترا.

أخبار متعلقة
اسكواش - رئيس الاتحاد: الشوربجي رفض اللعب لمنتخب مصر طوال 5 سنوات اسكواش - هليوبوليس يعلن فسخ تعاقده مع محمد الشوربجي اسكواش - مصطفى عسل يفوز بلقب بطولة الجونة لأول مرة اسكواش - هانيا الحمامي تفوز بلقب بطولة الجونة لأول مرة

وحقق عمر مسعد مفاجأة بعد الفوز على مروان الشوربجي في افتتاح مباريات ثمن النهائي.

وتغلب مسعد على مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 52 دقيقة.

بينما نجح طارق مؤمن في تخطي الفرنسي لوكاس سيرم بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 38 دقيقة.

وتأهل مازن هشام لاعب وادي دجلة بعد الفوز على الفرنسي المخضرم جريجوري جوتييه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما ودع كريم الحمامي منافسات البطولة من ثمن النهائي بالخسارة بثلاثة أشواط دون رد أمام الفرنسي جريجوري مارش.

وحسم محمد الشوربجي تأهله إلى ربع النهائي في أول مباراة له تحت علم إنجلترا.

وتغلب الشوربجي على الإنجليزي جيمس ويلستروب بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام غدا الخميس منافسات ربع النهائي:

طارق مؤمن × عمر مسعد

مازن هشام × البيروفي دييجو إلياس

محمد الشوربجي × الفرنسي جريجوري مارش

الفرنسي بابتيست ماسوتي × (الفائز من النيوزلاندي بول كول × السويسري ديميتري ستينمان)

اقرأ أيضا:

رسالة غامضة من موسيماني

عاصم مرعي يكشف عن مستقبله

من هو تشواميني صفقة ريال مدريد المنتظرة

كل جوائز محمد صلاح الفردية في مسيرته

ريال مدريد يجدد عقد أسطورته

اسكواش طارق مؤمن محمد الشوربجي مروان الشوربجي
نرشح لكم
حوار في الجول - عمر عصر يتحدث عن صدفة إنجاز طوكيو ومستقبل تنس الطاولة المرعب كرة سلة - إيهاب أمين: عاصم مرعي سيضيف للمنتخب.. ولا يزال أمامنا فرصة للتطور أكثر كرة سلة - عمرو الجندي: أوجوستي هو نجم موسم الأهلي.. والجيل الحالي للمنتخب يستحق إنجازا تنس طاولة - بتروجت يعلن ضم التوأم الهضيبي من الأهلي أحمد مرتضى: أتمنى حل أزمة أنس أسامة وديا من أجل مستقبله.. وحقيقة ضم الأهلي لاعبة الزمالك اتحاد السلة يكشف لـ في الجول خطوات الفصل في أزمة أنس أسامة المنتظرة كرة سلة - الزمالك يعلن تجديد عقد كيجو مصر تشارك بـ دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر في 19 رياضة
أخر الأخبار
لابورتا: برشلونة سيعود قوي.. ولم نكن قادرين على دفع مرتبات الموظفين 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الجزائر تبتعد بالصدارة بثنائية أمام تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: اجتماع إيجابي بين ممثلي ديبالا ورئيس إنتر.. وإعلان الانضمام يقترب 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
حوار في الجول - عمر عصر يتحدث عن صدفة إنجاز طوكيو ومستقبل تنس الطاولة المرعب 38 دقيقة | رياضات أخرى
لويس إنريكي: لا أرى مدافعين أفضل من جارسيا.. وبعض اللاعبين يثيرون الصحفيين جنسيا 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - عودة المثلوثي وأوباما يتدرب على تسديد ركلات الجزاء 40 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل بلجيكا - هازارد ودي بروين يقودان الهجوم أمام بولندا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: شكرينار الهدف القادم لـ باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 2 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين