اسكواش - الشوربجي يفوز في أول مباراة بعلم إنجلترا.. وتأهل ثلاثي مصري ببطولة موريشيوس

تأهل ثلاثي مصري إلى ربع نهائي بطولة موريشيوس المفتوحة إحدى البطولات الذهبية في موسم الاسكواش.

كما تأهل محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا في أول مباراة رسمية له تحت العلم الإنجليزي.

وكان الاتحاد الإنجليزي لرياضة الاسكواش قد أعلن خوض محمد الشوربجي لمنافسات البطولات الدولية تحت علم إنجلترا.

وحقق عمر مسعد مفاجأة بعد الفوز على مروان الشوربجي في افتتاح مباريات ثمن النهائي.

وتغلب مسعد على مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 52 دقيقة.

بينما نجح طارق مؤمن في تخطي الفرنسي لوكاس سيرم بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 38 دقيقة.

وتأهل مازن هشام لاعب وادي دجلة بعد الفوز على الفرنسي المخضرم جريجوري جوتييه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما ودع كريم الحمامي منافسات البطولة من ثمن النهائي بالخسارة بثلاثة أشواط دون رد أمام الفرنسي جريجوري مارش.

وحسم محمد الشوربجي تأهله إلى ربع النهائي في أول مباراة له تحت علم إنجلترا.

وتغلب الشوربجي على الإنجليزي جيمس ويلستروب بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام غدا الخميس منافسات ربع النهائي:

طارق مؤمن × عمر مسعد

مازن هشام × البيروفي دييجو إلياس

محمد الشوربجي × الفرنسي جريجوري مارش

الفرنسي بابتيست ماسوتي × (الفائز من النيوزلاندي بول كول × السويسري ديميتري ستينمان)

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