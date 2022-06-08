كرة سلة - إيهاب أمين: عاصم مرعي سيضيف للمنتخب.. ولا يزال أمامنا فرصة للتطور أكثر

يرى إيهاب أمين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن انضمام عاصم مرعي إلى الفريق سيمثل إضافة كبيرة للمنتخب الوطني قبل خوض منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

ويخوض منتخب مصر الدور الثاني من المرحلة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتقام المنافسات في الإسكندرية من 1 إلى 3 يوليو الجاري.

وقال إيهاب أمين في تصريحات لـ FilGoal.com على هامش المران: "بدأنا معسكر المنتخب أمس الثلاثاء واليوم أول تدريب سلة، جميع اللاعبين في كامل تركيزهم وهدفنا واحد".

وأضاف إيهاب أمين "نسعى للوصول إلى كأس العالم ولكن ذلك لن يتحقق إلا بخطوات وبالنسبة لنا أهم مباراة ستكون أول مباراة خاصة أنه اللقاء الوحيد الذي خسرناه في الدور الأول على أرضهم".

وشدد نجم منتخب مصر "نتمنى الفوز بالمباريات الثلاثة ويكون حافز قوي لنا من أجل التأهل إلى منافسات كأس العالم المقبلة".

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا، وانتهى الدور الأول بحصد منتخبات مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية لـ 5 نقاط لكل منهم بينما خسر المنتخب الكيني مبارياته الثلاثة.

وبالحديث عن الثقة في المنتخب هذه المرة أوضح أمين "هناك اختلافات كثيرة عن الفترة السابقة بينها اهتمام اتحاد السلة نفسه وقوة الدوري خلال الفترة المقبلة".

وتابع "أيضا إضافة قوية للمنتخب بانضمام لاعب بحجم عاصم مرعي لم يلعب مع الفريق في الفترة السابقة وحاليا سيكون إضافة لنا".

وواصل نجم الأهلي "المنتخب حاليا جاهز لخوض المنافسات، عانينا في بطولة إفريقيا من الإصابات وافتقدنا أنس أسامة في أول 10 دقائق من البطولة تقريبا".

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دور المجموعات بالمرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وأضاف إيهاب أمين "تطورنا خلال الفترة الحالية عن السابق ولكن لا يزال أمامنا الكثير للتطور بصورة أفضل وينعكس ذلك على نتائج المنتخب".

ويفتتح منتخب مصر مشواره في الدور الثاني باللعب أمام منتخب السنغال قبل أن يواجه كينيا ويختتم مبارياته باللعب أمام الكونغو الديمقراطية.

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وبالحديث عن فوز الأهلي بكافة ألقاب الموسم كشف "تعلمنا من الخسارة في المواسم الأخيرة، كنا نصل إلى النهائي في أغلب البطولات ولكن نخسر هذا الموسم تعلمنا من ذلك كلاعبين".

واختتم إيهاب أمين تصريحاته "كان هناك أيضا تجانس كبير هذا الموسم بجانب الإعداد الجيد والبدء بالبطولة العربية وحققنا لقبها وبعد ذلك ربنا كرمنا بكافة الألقاب".

وتضم المرحلة الثانية مجموعتين كل منهما تشمل 6 منتخبات ويصعد كل فريق بنقاطه من الفرق المتأهلة ويلعب مباريات أمام فرق المجموعة الأخرى.

ويتأهل من المجموعتين أصحاب أول مركزين لتصعد 4 منتخبات من إفريقيا بشكل مباشر بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث من المجموعتين ملحق ليتأهل خامس فرق إفريقيا لكأس العالم.

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