الصفقة الأولى.. نيوكاسل يتعاقد مع تارجت

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

مات تارجيت

أعلن نادي نيوكاسل يوناتيد التعاقد رسميا مع مات تارجت الظهير الأيسر لـ أستون فيلا.

مات تارجت

النادي : أستون فيلا

نيوكاسل يونايتد

ويعد مات تارجت هو الصفقة الأولى لـ نيوكاسل استعدادا للموسم المقبل.

ولعب تارجت مع نيوكاسل في النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من أستون فيلا.

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ووقع تارجت مع نيوكاسل لمدة 4 مواسم مقبلة.

ولم يعلن نيوكاسل عن قيمة الصفقة التي أشارت الصحافة الإنجليزية إلى بلوغها 15 مليون جنيه إسترليني.

وشارك الظهير الأيسر مع نيوكاسل في 16 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم.

ابن الـ26 عاما أحد خريجي أكاديمية ساوثامبتون ولعب بألوان القديسين وفولام وأستون فيلا في إنجلترا.

خمسة أهداف و13 تمريرة حاسمة لـ تارجت في إنجلترا خلال 189 مباراة بين ثلاثة فرق.

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