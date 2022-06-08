بسبب صعوبة في التنفس.. محاكمة بلاتر وبلاتيني تتأجل

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

جوزيف بلاتر‎

قررت المحكمة الجنائية في سويسرا تأجيل محاكمة ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأووربي لـ كرة القدم السابق وجوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق بعد تعرض الأخير لأزمة صحية.

ويواجه الثنائي محاكمة حاسمة على خلفية قضايا عديدة أبرزها الفساد بعدما تم الكشف عن تحويل مالي بقيمة مليوني فرانك سويسري بداعي عمل بلاتيني استشاري للفيفا بين عامي 1998 لـ 2002.

وبحسب "ديلي ميل" الإنجليزية فإن بلاتر خلال المحاكمة أخبرهم أنه ليس على ما يرام قائلا: "لا أستطيع التنفس بشكل طبيعي. لا أرى نفسي قادرا على الإجابة".

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فيما قال لورينز إرني، محامي بلاتر "موكلي يعاني من آلام في الصدر وصعوبة في التنفس".

كيف فتحت القضية؟

عام 2015 فتح المدعون السويسريون إجراءات جنائية ضد بلاتر قبل مداهمة الشرطة لمقر الفيفا في زيورخ.

وأُجري تحقيقا شاملا ليتم الكشف عن قضايا ابتزاز واحتلال وغسيل أموال لكن تكمن جوهر القضية والسبب الرئيسي لفتحها مبلغ المليوني يورو بين بلاتر وبلاتيني.

وتنحى بلاتر في أعقاب ذاك الحادث بعد أيام فقط من فوزه بالولاية الخامسة، تبعه نهاية حملة بلاتيني، وتم إيقافهما في وقت لاحق وتم منعهم من المشاركة رسميا في أي اتحاد مرتبط بكرة القدم من قبل لجنة الأخلاق في الفيفا.

وأنكر بلاتر وبلاتيني جميع التهم الموجهة إليهما وكرر براءتهما من ارتكاب أي مخالفات.

وكان من المقرر أن تنتهي محاكمتهما في الثاني والعشرين من يونيو الجاري على أن يصدر القرار النهائي في الثامن من يوليو المقبل.

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