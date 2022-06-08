كرة سلة - عمرو الجندي: أوجوستي هو نجم موسم الأهلي.. والجيل الحالي للمنتخب يستحق إنجازا

أعرب عمرو الجندي نجم الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة عن ثقته في تحقيق المنتخب الوطني لشيء هذا الموسم بسبب الجيل الحالي.

ويخوض منتخب مصر الدور الثاني من المرحلة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتقام المنافسات في الإسكندرية من 1 إلى 3 يوليو الجاري.

وقال عمرو الجندي لـ FilGoal.com على هامش مران المنتخب الأول: "بدأنا معسكر منتخب مصر وجميع اللاعبين لديهم حماس كبير وعلى قلب رجل واحد لتحقيق شيء للمنتخب".

وأضاف الجندي "سنخوض ثلاث مباريات ودية قبل اللقاءات الرسمية ونتمنى التوفيق خلال الفترة المقبلة".

وبالحديث عن التصفيات كشف لاعب منتخب مصر "مشوار صعب بالتأكيد ولكن ذلك الجيل يستحق أن يحقق شيئا".

وشدد "انضمام عاصم مرعي بعد فترة غياب ولاعبين دوري الجامعات الأمريكي بالطبع ستكون إضافة للمنتخب".

ويقع منتخب مصر مع منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وكينيا، وانتهى الدور الأول بحصد منتخبات مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية لـ 5 نقاط لكل منهم بينما خسر المنتخب الكيني مبارياته الثلاثة.

وتابع عمرو الجندي "لدينا الكثير من المواهب وجهاز فني عالمي وأتمنى أن نظهر بشكل رائع، ودعم الاتحاد المصري وخوض ثلاث مباريات ودية سيمثلون الفارق بالنسبة لنا".

ويفتتح منتخب مصر مشواره في الدور الثاني باللعب أمام منتخب السنغال قبل أن يواجه كينيا ويختتم مبارياته باللعب أمام الكونغو الديمقراطية.

وشدد عمرو الجندي "أكثر ما يحتاجه منتخب مصر للتأهل هو الإعداد القوي من أجل تجانس أكثر قبل المباريات الرسمية، أعتقد أن ذلك المنتخب هو أكثر تشكيل يمتلك مواهب من الفترة الماضية".

وواصل نجم منتخب مصر "شعبية كرة السلة بدأت في الزيادة مرة أخرى، ورأينا الكثير من المواهب في الدوري المصري وإن شاء الله سيكون المستقبل لنا بالحصول على تلك الإضافة بين الخبرات ومواهب الشباب".

video:1

وبالحديث عن فريق الأهلي كشف الجندي "ما اختلف عن الموسم الحالي للأهلي هو التجانس أكثر، الموسم الأول يكون صعبا وظهر الفارق في الموسم الحالي".

واختتم عمرو الجندي تصريحاته "أوجوستي بوش صنع الفارق في الأهلي وحافظ على الفريق ويعتبر هو نجم الموسم الحالي من الأهلي، لم يكن هناك نجما أوحد في الفريق طوال الموسم وهو ما أدى لفوزنا بكل البطولات".

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دور المجموعات بالمرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وتضم المرحلة الثانية مجموعتين كل منهما تشمل 6 منتخبات ويصعد كل فريق بنقاطه من الفرق المتأهلة ويلعب مباريات أمام فرق المجموعة الأخرى.

ويتأهل من المجموعتين أصحاب أول مركزين لتصعد 4 منتخبات من إفريقيا بشكل مباشر بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث من المجموعتين ملحق ليتأهل خامس فرق إفريقيا لكأس العالم.

اقرأ أيضا:

رسالة غامضة من موسيماني

عاصم مرعي يكشف عن مستقبله

من هو تشواميني صفقة ريال مدريد المنتظرة

كل جوائز محمد صلاح الفردية في مسيرته

ريال مدريد يجدد عقد أسطورته