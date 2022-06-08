تقرير: ليوناردو جارديم مدربا لـ شباب الأهلي الإماراتي

تصفيات كأس آسيا – بمشاركة سداسي الدوري المصري.. فلسطين تخطف فوزا قاتلا على منغوليا

رازوفيتش لـ في الجول: أمتلك عرضين من مصر.. والفوز بكأس ملك السعودية الأهم في مسيرتي