تقرير: ليوناردو جارديم مدربا لـ شباب الأهلي الإماراتي
الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 17:58
كتب : FilGoal
أتم شباب الأهلي دبي الإماراتي اتفاقه مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بحسب فابريزو رومانو صحفي "سكاي".
جارديم كانت آخر محطاته التدريبية مع الهلال وحقق لقبي دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي.
ووقع جارديم بحسب رومانو على عقد حتى يونيو 2023 لقيادة شباب الأهلي دبي.
المدرب البرتغالي قاد الهلال خلال 22 مباراة حقق الفوز في 11 وتعادل في 7 وخسر 4 مباريات بجميع المسابقات.
وسبق لجارديم تدريب أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي وموناكو الفرنسي قبل التوجه لتدريب الهلال.
شباب الأهلي دبي اختتم منافسات الدوري الإماراتي في الموسم المنصرم بالمركز الخامس برصيد 42 نقطة فيما توج العين باللقب برصيد 65 نقطة.
وسيتولى جارديم صاحب الـ47 تدريب شباب الأهلي دبي خلفا للمدرب الإماراتي مهدي علي.
اقرأ أيضا:
ماذا قال إيهاب جلال قبل مباراة إثيوبيا