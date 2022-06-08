منتخب مصر بالقميص الأساسي أمام إثيوبيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة إثيوبيا ضد مصر عن ارتداء المنتخب للطاقم الأساسي.

ويردي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوراب السوداء.

بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر والشورت الأصفر.

وحضر الاجتماع ممثلا عن منتخب مصر، مينا سامح إداري الفريق وعبد الله سيد مدير المهمات.

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، في المباراة التي تقام في مالاوي.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد.

وخسر منتخب إثيوبيا أمام ملاوي بهدفين لهدف.

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