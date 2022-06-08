تتويج ساكا بجائزة لاعب الموسم في أرسنال

أعلن نادي أرسنال حصد بوكايو ساكا لاعب الفريق جائزة لاعب الموسم المنقضي.

وكشف نادي أرسنال عن حصد ساكا 58% من الأصوات ليتوج بالجائزة في النهاية.

ولعب ساكا 43 مباراة مع أرسنال هذا الموسم ونجح في المساهمة في 19 هدفا بينهم 18 في الدوري الإنجليزي.

وحصد المركز الثاني مارتن أوديجارد بعد مساهمته في تسجيل سبعة أهداف وصناعة خمسة آخرين.

بينما جاء أرون رامسديل حارس مرىم الفريق في المركز الثالث بعد تألقه الموسم المنقضي.

وخاض ساكا - 20 عاما - 38 مباراة في الدوري الإنجليزي بذلك الموسم وسجل 11 هدفا وصنع 7 آخرين.

واحتفظ ساكا باللقب للموسم الثاني على التوالي ليصبح أول لاعب في أرسنال يحقق ذلك منذ تيري هنري في 2004.

ويعتبر ساكا رابع لاعب في تاريخ أرسنال يحصد الجائزة للمرة الثانية على التوالي بعد هنري وإيان رايت ووليام برادي.

وحقق أرسنال المركز الخامس في مسابقة الدوري بعد حصد 69 نقطة وبفارق نقطتين عن توتنام صاحب المركز الثاني.

ويتأهل أرسنال لخوض منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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