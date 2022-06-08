مودريتش يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد التجديد

وجه لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد رسالة إلى جماهير فريقه بعدما مدد عقده لموسم جديد.

أعلن نادي ريال مدريد عن تجديد عقد لاعبه لوكا مودريتش لمدة موسم إضافي لينتهي في 30 يونيو 2023

وقال مودريتش في رسالة مصورة نشرها موقع ريال مدريد: "مرحبا، أنا سعيد وفخور جدا للاستمرار في ريال مدريد، على الأقل لعام إضافي آخر.

وأضاف "أريد أن أستمر في إعطاء كل شيء من أجل هذا النادي".

وتابع النجم الكرواتي "أنا فخور أنني سأستمر بارتداء هذا القميص".

وأتم "شكرا لكم على دعمكم وحبكم.. هلا مدريد".

أعلن نادي ريال مدريد عن تجديد عقد لاعبه لوكا مودريتش لمدة موسم إضافي لينتهي في 30 يونيو 2023

وذكر فابريتسيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس أن المفاوضات كانت سريعة والتوقيع على العقد تم بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وأوضح إدو أجيري صحفي برنامج "التشيرينجيتو" أن المفاوضات بين اللاعب والنادي استمرت 3 دقائق فقط.

ويجدد مودريتش عقده لمدة موسم واحد للعام الثاني على التوالي بعد أن فعل الأمر في الموسم الماضي.

وقدّم مودريتش (36 عامًا) مستويات رائعة الموسم المنصرم وقاد ريال مدريد لألقاب كأس السوبر الإسباني، والدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

video:1

لن أفعل مثل مبابي

وكان مودريتش قد مزح في مقابلة سابقة قبل عدة أسابيع عند سؤاله بشأن موعد تجديد عقده مع النادي.

وقال مودريتش: "أرغب في الاستمرار في ريال مدريد، لم أوقّع على العقود بعد، لكني لن أفعل مثل مبابي".

قائد منتخب كرواتيا انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنام هوتسبير مقابل 35 مليون يورو.

وخاض مودريتش 436 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 73، وحصد 20 بطولة مختلفة، أهمها خماسية دوري أبطال أوروبا التاريخية.

وفاز مودريتش بالكرة الذهبية في عام 2018 بعد قيادته بلاده كرواتيا إلى نهائي كأس العالم.

ويمتلك مودريتش 150 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا كالأكثر تمثيلًا لبلاده على مر التاريخ، ويشارك معه في مباريات التوقف الدولي الجاري.

video:2

اقرأ أيضا:

ماذا قال إيهاب جلال قبل مباراة إثيوبيا

أسطورة ريال مدريد يجدد تعاقده

58 جائزة فردية لـ صلاح

صفقة تاريخية منتظرة لـ ليفربول