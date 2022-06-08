تصفيات كأس آسيا – بمشاركة سداسي الدوري المصري.. فلسطين تخطف فوزا قاتلا على منغوليا

فاز منتخب فلسطين على مضيفه المنغولي بهدف دون رد في ملعب إم.إف.إف فوتبول سنتر بالعاصمة أولان باتور، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لتصفيات كأس آسيا 2023.

وسجل عُدي الدباغ هدف المباراة الوحيد قبل 5 دقائق على نهايتها من ركلة جزاء.

لتحصد فلسطين النقاط الثلاث وتتصدر المجموعة مبكرًا، بينما ظل رصيد منغوليا صفريًا.

وشهدت المباراة مشاركة رباعي الدوري المصري بشكل أساسي في صفوف فلسطين: محمود وادي مهاجم بيراميدز، وياسر حمد مدافع المصري، ومحمد صالح مدافع إيسترن كومباني، وصالح شحادة مهاجم فيوتشر.

كما شارك في الشوط الثاني كبديل مصعب البطاط ظهير سيراميكا كليوبترا، وبدر موسى مهاجم الإنتاج الحربي.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى كأس آسيا 2023 بشكل مباشر، كما يتأهل أفضل 5 منتخبات صاحبة مركز ثاني ضمن المجموعات الستة في هذه المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات.

وأهدر وادي فرصتين للتسجيل في الشوط الأول الذي سيطرت عليه فلسطين بشكل كامل دون أي ظهور هجومي لأصحاب الأرض.

وشهد الشوط الأول إصابة محمد درويش في صفوف فلسطين واستبداله بـ محمد رشيد في الدقيقة 13.

هجمات فلسطين تواصلت مع بداية الشوط الثاني لكن وادي عجز عن تسجيل هدفه الدولي الأول.

وشهدت الدقيقة 60 خروج صالح شحادة، كما شارك بدر موسى ومصعب البطاط.

ووصل استحواذ فلسطين إلى 72% مع منتصف الشوط الثاني دون أهداف حتى اللحظة.

وفي الدقيقة 67 قام التونسي مكرم دبوب المدير الفني لـ فلسطين بسحب محمود وادي وعوضه بـ عدي الدباغ مهاجم أروكا البرتغالي.

وحاول المدافع الهداف ياسر حمد لاعب المصري التسجيل بدوره في الدقيقة 72 لكن تسديدته تم إبعادها.

وأهدر أخطر فرص فلسطين في الشوط الثاني بدر موسى البديل الذي أطاح بكرة رأسية رغم غياب الرقابة بالكامل.

الكرة ابتسمت أخيرًا لـ فلسطين في الدقيقة 84 عندما تحصل تامر صيام على ركلة جزاء.

لينبري البديل الدباغ للتسديد ويسجل هدفه الدولي رقم 12 مع منتخب الفدائي.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، تعادل اليمن أمام الفلبين دون أهداف على نفس الملعب بوقتٍ سابق من اليوم الأربعاء.

ويحتل اليمن المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة بالتساوي مع الفلبين.

ويلعب اليمن أمام فلسطين السبت المقبل في الجولة الثانية، بينما تلتقي منغوليا بـ الفلبين.

وتسعى فلسطين إلى تحقيق التأهل الثالث تاريخيًا -وعلى التوالي- إلى نهائيات كأس آسيا بعد أن سجلت حضورها في نسختي 2015 و2019.

بينما حضر اليمن لمرة وحيدة في النسخة السابقة على أرض الإمارات، حاله حال الفلبين.

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