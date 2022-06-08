دوناروما بعد إصابته المؤلمة: سألعب لـ إيطاليا حتى لو فقدت إصبعي

اعترف جانلويجي دوناروما حارس منتخب إيطاليا على أنه سيلعب للمنتخب حتى لو فقد إصبعه بعدما تعرض لكسر أمام ألمانيا.

وشارك دوناروما أمام المجر بإصبعين مربوطتين ببعضهما البعض وقفاز خاص في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وقال دوناروما لـ "راي سبورت" عقب المباراة: "بالنسبة لهذا القميص، سألعب حتى لو فقدت إصبعي، يجب أن أشكر الطاقم الطبي، لقد بدا أنه من المستحيل اللعب قبل يومين، لكن مع رغبتي في أن أكون هنا، قمنا بذلك".

وأضاف "أريد أن أرتدي هذا القميص لأطول فترة ممكنة، إنه أمر لا يوصف، أن ترتدي القميص رقم 1 وشارة القيادة".

وأتم "كنا نعلم أنه يتعين علينا القيام بشيء جديد، للتغير، اللاعبون ملتزمون وحريصون على العمل وهذا هو رد الفعل الصحيح (خسارة لقب فيناليسيما وفشل التأهل لـ كأس العالم)".

وفاز منتخب إيطاليا على المجر بهدفين لهدف ليعتلي صدارة المجموعة من دوري الأمم الأوروبية.

وتضم المجموعة بجانب إيطاليا وألمانيا كل من المجر وإنجلترا، ويتأهل متصدر المجموعة لمرحلة النهائيات.

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