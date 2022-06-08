صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي ليفربول في الموسم

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 13:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الموسم بفريق الريدز.

وتفوق صلاح الذي سجل 31 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات خلال الموسم على أليسون بيكر ليحتفظ بالجائزة.

إنها أحدث جائزة يحصدها صلاح، بعد أن حصل على لقب أفضل لاعب من اتحاد كتاب كرة القدم وجائزة أفضل لاعب في الموسم لرابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير.

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وفاز لاعب المقاولون العرب السابق بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا، وجائزة أفضل صانع أهداف.

وصل صلاح إلى 30 هدفًا في موسم واحد للمرة الثالثة في مسيرته في أنفيلد، ليصبح رابع لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز.

كما صعد إلى المركز التاسع على قائمة أفضل هدافي ليفربول على الإطلاق، حيث بلغ رصيده الإجمالي حاليا 156 هدفا من 254 مباراة.

وحصد صلاح جائزة لاعب الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الممنوحة بتصويت الجماهير.

وتختلف تلك الجائزة عن نظيرتها التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين نفسها والتي توج بها صلاح في موسمه الأسطوري والأول له مع ليفربول 2017-2018.

Salah wins PFA Players' Player of the Year award - Liverpool FC

جائزة رابطة اللاعبين المحترفين التي توج بها صلاح في موسم 2017-2018

وتألق صلاح خلال الموسم مع ليفربول وسجل 31 هدفا وصنع 16 في 51 مباراة خاضها مع ليفربول في كل البطولات.

وتوج المصري مع ليفربول الموسم الجاري بكأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وبلغ صلاح مع ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خسر أمام ريال مدريد.

كما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة فقط عن البطل مانشستر سيتي.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي فوز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة هدف الموسم في الدوري.

الهدف الذي حصد جائزة الأجمل في شهر أكتوبر الماضي، توج بجائزة أفضل هدف في الموسم ككل.

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