تقرير: 5 أندية ترغب في ضم جناح ليفربول

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 12:53

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو ليفربول بهدف ماني في وست هام

يقترب تاكومي مينامينو جناح ليفربول من الرحيل مع اهتمام خمسة أندية بالحصول على خدماته.

وأوضح تقرير موقع زيس إز أنفيلد أن ليفربول على استعداد للسماح للياباني الدولي بالرحيل هذا الصيف مقابل 17 مليون جنيه إسترليني (20 مليون يورو).

ويتوقع التقرير حسم مستقبل مينامينو بسرعة وسط اهتمام قوي من أندية ليدز يونايتد وساوثامبتون وولفرهامبتون وفولام من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى موناكو الفرنسي.

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ويتواجد يوسوكي أكياما وكيل مينامينو حاليا في أوروبا لعقد اجتماعات مع هذه الأندية حيث يتطلع إلى إنهاء صفقة موكله الجديدة في أقرب فرصة.

ويحرص جيسي مارش مدرب ليدز يونايتد على ضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بعد أن عملا معا بنجاح في صفوف لايبزيج.

فيما يود ساوثامبتون أيضًا أن يعود مينامينو إلى سانت ماري بعد أن لعب معهم على سبيل الإعارة خلال النصف الثاني من موسم 2021-22.

وهناك من ولفرهامبتون والصاعد حديثا فولام.

ولعب الياباني 24 مباراة في الموسم المنصرم، وسجل 10 أهداف.

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