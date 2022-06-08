سكاي: منافسة إنجليزية على ضم إبراهيم سانجاري

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 12:51

كتب : FilGoal

إبراهيم سانجاري - إيندهوفن

أظهر ثنائي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وتشيلسي اهتماما بضم الإيفواري إبراهيم سانجاري لاعب وسط أيندهوفن.

حسب سكاي سبورتس، فإن ابن الـ24 عاما دخل دائرة اهتمامات الناديين مع ربط الصحافة الهولندية له بـ ليفربول ونيوكاسل أيضا.

ويستهدف مانشستر يونايتد تعزيز خط وسطه مع رحيل الثنائي بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش.

أخبار متعلقة
سكاي: تارجت أول صفقات نيوكاسل الصيف الحالي توتنام يضم فورستر فيران توريس: ريال مدريد حاول ضمي 4 مرات معجزة سان سيرو.. المباراة التي تدخل فيها رئيسا الكاميرون والأرجنتين!

على الجانب الآخر، لن يفعل تشيلسي بند الشراء في عقد ساؤول مع توقعات بقرب رحيل لوفتيس تشيك وكثرة إصابات كانتي مما قد يجعل التعاقد مع لاعب وسط جديد أمرا ضروريا.

يمتلك سانجاري شرطا جزائيا بقيمة 35 مليون يورو في عقده مع أيندهوفن.

ويلعب سانجاري مع أيندهوفن كلاعب ارتكاز وحيد في خطة 4-3-3.

وشارك لاعب الوسط في 49 مباراة مع أيندهوفن هذا الموسم ، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع أربعة آخرين.

سانجاري كان أحد العناصر الأساسية في منتخب كوت ديفوار خلال أمم إفريقيا الأخيرة والتي ودعها من ثمن النهائي أمام مصر بركلات الترجيح.

اقرأ أيضا:

موسيماني: لا يمكنك النوم وأنت مدرب الأهلي

هل يصبح بديل ماني الأغلى في تاريخ ليفربول؟

فييرا يتحدث عن شائعة وفاته ومشروع إنبي

تصريحات قوية من وكيلة موسيماني

تشيلسي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي ليفربول في الموسم تقرير: 5 أندية ترغب في ضم جناح ليفربول سكاي: تارجت أول صفقات نيوكاسل الصيف الحالي توتنام يضم فورستر بيلد تكشف جديد مفاوضات بايرن وليفربول حول ماني ذا أثليتك: هل يصبح الأغلى في تاريخ الريدز؟ نونيز بديل ماني في ليفربول بعد اهتمام نيوكاسل.. مدافع سيتي: أريد البقاء تقرير: مانشستر يونايتد يراقب مدافع سبورتنج لشبونة
أخر الأخبار
"لن يفعل مثل مبابي".. مودريتش مستمر في ريال مدريد لعام آخر 26 دقيقة | الدوري الإسباني
تصفيات كأس آسيا – بمشاركة سداسي الدوري المصري.. فلسطين تخطف فوزا قاتلا على منغوليا 39 دقيقة | آسيا
دوناروما بعد إصابته المؤلمة: سألعب لـ إيطاليا حتى لو فقدت إصبعي 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي ليفربول في الموسم 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مفاجأة مدوية.. رئيس خيتافي: بيل عرض خدماته علينا اليوم ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: 5 أندية ترغب في ضم جناح ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر إيهاب جلال: مواجهة إثيوبيا ليست سهلة.. ونواجه سوء حظ ساعة | منتخب مصر
سكاي: منافسة إنجليزية على ضم إبراهيم سانجاري ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار ناري من موسيماني: أنا خاسر سيء وأتعرض للإقالة أسبوعيا من الأهلي.. وسبب تخلصي من الفضية 2 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين