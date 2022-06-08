سكاي: تارجت أول صفقات نيوكاسل الصيف الحالي

يستعد نيوكاسل يونايتد لإعلان أولى صفقاته الصيفية للموسم الجديد.

بحسب سكاي سبورتس، فإن مات تارجت سيجري الفحص الطبي اليوم تمهيدا لانتقاله بشكل دائم لصفوف الماكبايز.

ولعب تارجت معارا مع نيوكاسل من أستون فيلا في النصف الثاني من الموسم الماضي.

من المتوقع أن يكون إجمالي قيمة الصفقة 15 مليون جنيها إسترلينيا، دفع منها نيوكاسل 2-3 مليونا كرسوم للإعارة.

وشارك الظهير الأيسر مع نيوكاسل في 16 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم.

ابن الـ26 عاما أحد خريجي أكاديمية ساوثامبتون ولعب بألوان القديسين وفولام وأستون فيلا في إنجلترا.

خمسة أهداف و13 تمريرة حاسمة لـ تارجت في إنجلترا خلال 189 مباراة بين ثلاثة فرق.

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