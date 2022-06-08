توتنام يضم فورستر

أعلن نادي توتنام الإنجليزي ضم الحارس فريزر فورستر في صفقة انتقال حر حتى صيف 2024.

وسينضم الحارس الإنجليزي المخضرم في صفقة انتقال حر في الأول من يوليو المقبل عقب نهاية تعاقده مع ساوثامبتون.

وخاض فورستر 134 مباراة في الدوري الإنجليزي حافظ خلالها على نظافة شباكه في 42 منها.

الحارس الدولي الإنجليزي بدأ مسيرته مع نيوكاسل ثم أعير لستوكبورت كاونتي وبريستول روفرز ونوريتش سيتي.

وفي 2010 انضم لصفوف سيلتك الأسكتلندي وساهم في حصد لقب الدوري 3 مرات وكأس أسكتلندا مرتين.

عاد لإنجلترا من بوابة السانتس، وحصد حائزة أفضل لاعب في الشهر في 2016.

وقاد الفريق آنذاك للتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2016-17 والذي حل خلاله وصيفا.

عاد لسيلتك مجددا موسم 2019-2020 وحصد الثلاثية المحلية بعدما قضى موسما على سبيل الإعارة.

بقميص منتخب إنجلترا شارك في 6 مباريات وتواجد في قائمة الأسود الثلاثة بكأس العالم 2014 ويورو 2016.

الحارس البالغ 34 عاما سيحل بدلا من بيرلويجي جوليني الحارس الإيطالي الذي انتهت إعارته مع الديوك اللندنية عقب انضمامه قادما من أتالانتا.

وأصبح الحارس الإنجليزي ثاني المنضمين للديوك بعد الكرواتي إيفان بيريسيتش الذي انضم أيضا في صفقة انتقال حر قادما من إنتر الإيطالي.

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