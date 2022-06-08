سكاي: نابولي يتوصل لـ إتفاق مع برنارديسكي لمدة 4 مواسم

يقترب نادي نابولي الإيطالي لإتمام التعاقد مع فيديريكو برنارديسكي لاعب يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأصبح برنارديسكي لاعبا حرا بعدما انتهي عقده مع البيانكونيري نهاية الشهر الجاري مع عدم وجود نية للتجديد.

وحسبما نشرت "سكاي" إيطاليا فإن نابولي أصبح قريبا للغاية للحصول على برنارديسكي في صفقة انتقال حر.

وسيتعاقد برنارديسكي بعقد مع نابولي لمدة 4 مواسم مقبلة.

وكان أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي أكد في وقت سابق في تصريحات نقلتها "جازيتا ديلو سبورت"، قائلا: "تحدثت إلى وكيل برنارديشي لمدة أسبوعين، وفي الوقت الحالي أتحدث إلى لوتشيانو سباليتي (المدير الفني) وسنرى كيف ستتطور مواقف معينة".

وشارك صاحب الـ28 عاما مع يوفنتوس خلال الموسم الحالي في 36 مباراة خلالها هدفين وصنع 6 آخرين.

وتوج برنارديسكي خلال الـ5 مواسم التي قضاهم مع البيانكونيري 3 ألقاب في الدوري الإيطالي و3 كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر.

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