باستوني: لدي عامين في عقدي.. وإنتر لم يبلغني بشيء

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 00:47

كتب : FilGoal

باستوني مع إنتر أمام يوفنتوس

رد أليساندرو باستوني مدافع إنتر على أنباء رحيله عن صفوف بطل كأس إيطاليا هذا الصيف.

صاحب الـ23 عاما يمتلك عقدا مع إنتر حتى صيف 2024، وتسعى عدد من الأندية الإنجليزية للتعاقد معه وعلى رأسهم مانشستر يونايتد وتوتنام.

وقال باستوني في تصريحات نقلتها "سكاي سبورت" عقب مباراة إيطاليا والمجر: "لدي عقد لمدة عامين وأنا هادئ ، لم يبلغني النادي بأي شيء ، وبالتالي بعد العطلات سأبدأ مرة أخرى مع فريقي".

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وأضاف "تركيزي الحالي مع المنتخب الوطني ثم سأذهب في إجازة قبل العودة من جديد لصفوف إنتر".

وأوضحت سكاي أن أنطونيو كونتي مدرب توتنام يرغب بقوة في التعاقد مع المدافع الإيطالي الشاب إضافة إلى اهتمام مانشستر يونايتد بضم اللاعب.

باستوني انضم إلى إنتر قادما من أتالانتا في صيف 2017 بمبلغ 31.1 مليون يورو.

المدافع الدولي الإيطالي شارك خلال الموسم الجاري في 44 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 3.

ولعب باستوني 14 مباراة دولية بقميص منتخب إيطاليا.

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