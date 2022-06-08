خبر في الجول - الكشف عن موقف مصابين الأهلي

يستأنف الأهلي تدريباته الخميس بعدما تم منح راحة للاعبين اليوم الأربعاء بعد المباراة الودية أمام الدفاع الجوي.

وكان الأهلي قد تغلب على الدفاع الجوي بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

ويكشف لكم FilGoal.com موقف اللاعبين المصابين في الأهلي من التدريبات:

جاءت مسحة محمود متولي سلبية بعد شكواه الأيام المضاية من ارتفاع درجات الحرارة وإجهاد عام.

وتعافى متولي من أثار الإجهاد وتأكد عودته للتدريبات يوم الخميس.

أما طاهر محمد طاهر فيخضع لفحص طبي قبل الانضمام إلى التدريبات بعد غيابه عن ودية الدفاع الجوي بسبب الإجهاد.

كما يخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي بعد خروجه من معسكر المنتخب وكذلك الأمر ينطبق على محمد عبد المنعم.

أما بدر بانون فسوف يستمر في المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الأحمر للعودة إلى المنافسات المحلية بمواجهة المصري بالسلوم في كأس مصر مساء الأحد 12 يونيو.

بينما يلعب الأهلي يوم 15 من الشهر نفسه أمام إيسترن كومباني في المباراة المؤجلة من الدوري.

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