الأهلي يستكمل مناقشاته مع موسيماني بعد عودته من المغرب

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 00:14

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني ومحمود الخطيب في مران الأهلي قبل لقاء المريخ

ناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر تطبيق"زووم" بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق.

جاء ذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف.

ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في اجتماع اليوم نظرا للحالة الصحية لموسيماني.

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وأفاد المدير الفني أنه سوف يعود للقاهرة الجمعة المقبل، ويكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادا للمرحلة القادمة.

وتم الاجتماع بالفيديو نظرا لتواجد موسيماني في المغرب لحضور الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمدربين الأفارقة.

ويلعب الأهلي يوم 12 يونيو الجاري ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر.

ثم يواجه إيسترن كومباني يوم 15 من الشهر ذاته، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

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