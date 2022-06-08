أحمد مرتضى: أتمنى حل أزمة أنس أسامة وديا من أجل مستقبله.. وحقيقة ضم الأهلي لاعبة الزمالك

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

أنس أسامة - مرتضى منصور

تمنى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ومسؤول عن نشاط ألعاب الصالات في النادي، حل أزمة أنس أسامة المتوقعة وديا إذا صح توقيعه للاتحاد السكندري.

وكشف اتحاد كرة السلة المصري لـ FilGoal.com خطوات الفصل في أزمة أنس أسامة المنتظرة. (من هنا)

وقال أحمد مرتضى عبر قناة صدى البلد: "علاقتنا بالاتحاد تاريخية، إذا كان بالفعل أنس أسامة وقع للفريق السكندري ونريد أن ننتظر حتى التأكد من المعلومة، وقتها يجب أن يتم توقيع عقوبة عليه".

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وشدد عضو إدارة الزمالك "منحنا الاتحاد الكثير من لاعبي كرة القدم من قبل وهو واجب على الزمالك لمساندة الأندية الجماهيرية والشعبية مثل الاتحاد".

وشدد أحمد مرتضى "أعتقد أن كلام مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري كان حاسما أن اللاعب الذي يوقع لناديين يتم إيقافه ويعود لناديه".

وكشف أحمد مرتضى "إذا كانت لائحة الاتحاد المصري خاصة بالهواة بالتأكيد هناك ما يخص ذلك الأمر في لائحة الاتحاد الدولي، ولكن لا أتمنى أن يتم الوصول لتلك النقطة ويتم حلها بصورة ودية حرصا على مستقبل اللاعب".

وبالحديث عن فريق الطائرة سيدات بالنادي أوضح "لأول مرة أتولى ملف ألعاب الصالات وما قلته أن الفريق إذا لن يحقق نجاحات وبطولات فسيتم إلغاء نشاطه أفضل".

وتابع "لم أصرف الكثير من الأموال كانت ميزانية سيدات الطائرة 2 مليون ونصف وما فعلته أن زادت ميزانيتهم بـ 2 مليون جنيه إضافية".

وبالحديث عن حقيقة توقيع مريم مصطفى لاعبة طائرة الأهلي أجاب "الزمالك أعلن ضم 4 لاعبات وبالتالي لم تنتقل رسميا وإذا حدث ذلك سيتم إعلان ذلك".

وكشف أحمد مرتضى "غير صحيح رحيل دعاء محمد لاعبة طائرة الزمالك إلى الأهلي، اللاعبة عقدها لمدة 3 سنوات ومرت منهم سنة وغابت لفترة واتحاد الطائرة يمد عقود اللاعبين إذا لم يشاركوا مع ناديهم بسبب مشكلة".

وعن رأيه في تصريحات ثريا محمد لاعبة سلة الأهلي شدد "أتعامل مع كل لاعبات مصر أنهن إخوة لي هي حرة في تصريحاتها وبالتأكيد كنا نريد ضم لاعبة في حجمها".

وكشف "تفاوضت مع كافة لاعبات مصر في كرة السلة ولكن لدينا مشكلة في الفريق أنه لا ينافس على المراكز الثمانية الأولى وسنحل الأمر الموسم المقبل".

وكانت ثريا محمد قد صرحت عن تقديم الزمالك لعرض أكبر من الأهلي لكن رغبتها كانت التجديد للقلعة الحمراء.

أما عن كرة القدم وتأخر نهاية الموسم أوضح "الزمالك سبق وأن اقترح في موسم كورونا منح الدوري للأهلي بسبب صدارته بفارق من النقاط من أجل نظام البطولة والمواعيد ولكن تم رفض المقترح".

وعن موقف الصفقات والراحلين اختتم أحمد مرتضى تصريحاته "الوقت غير مناسب للحديث عن الصفقات الجديدة أو اللاعبين الراحلين لأن الموسم لم ينته ولازلنا ننافس على عدد من البطولات".

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