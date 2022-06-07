مصر تشارك بـ دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر في 19 رياضة

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، مشاركة بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية في 19 رياضة مختلفة.

وكشفت اللجنة الأولمبية عن مشاركة 177 لاعبا ولاعبة في الـ 19 رياضة التي تشارك بها مصر.

وتشارك مصر ضمن 26 دولة في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 والتي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية بين 25 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل.

وجاءات الاتحادات المشاركة كالآتي: ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس وسلة 3×3 والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

تعرف على مجموعات مصر في الرياضات الجماعية (من هنا)

بينما اعتذر عن المشاركة اتحادات السباحة والدراجات وكرة القدم.

وتأتي مشاركة مصر في نسخة العام الحالي بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتحتل مصر المركز السابع تاريخيا في جوائز دورة ألعاب البحر المتوسط برصيد 567 ميدالية متنوعة.

وسبق أن استضافت مصر النسخة الأولى من البطولة في 1951

وتستضيف الجزائر دورة ألعاب البحر المتوسط للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1975.

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