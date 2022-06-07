خبر في الجول – الزمالك يقرر التجديد لـ أوليفر روي

قرر نادي الزمالك تجديد تعاقد أوليفر روي مدرب فريق كرة اليد لمدة موسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك قدم عرضا إلى أوليفر روي بالفعل، من أجل الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ومنح الزمالك مهلة لـ روي من أجل التفكير في العرض الجديد، وإذا لو يوافق المدرب الإسباني على العرض، فسيفاضل الفريق الأبيض بين مدربين إسبانيين آخرين.

أوليفر روي تولى تدريب الزمالك بداية من الموسم الماضي، ليحقق نتائج مميزة مع الفريق.

الزمالك حقق بطولات كأس السوبر الإفريقية مع روي في بداية الموسم عن الموسم قبل الماضي، ثم حقق بطولات الدوري وسوبر الدوري، وكأس الكؤوس الإفريقية.

وقق الزمالك المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام برشلونة في المباراة الأولى، وخسر نهائي كأس مصر أمام سبورتنج، وكأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

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