ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 – تعرف على مجموعات مصر في الرياضات الجماعية

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 22:37

كتب : FilGoal

وهران 2022

تشارك مصر ضمن 26 دولة في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 والتي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية بين 25 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة صباح اليوم الثلاثاء نتائج قرعة الرياضات الجماعية.

FilGoal.com يستعرض معكم مجموعات مصر في الرياضات الجماعية.

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كرة طائرة – رجال

المجموعة الأولى: مصر – مقدونيا الشمالية – إيطاليا

المجموعة الثانية: اليونان – الجزائر – فرنسا – تركيا

المجموعة الثالثة: إسبانيا – صربيا – كرواتيا – تونس

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كرة طائرة – سيدات

المجموعة الأولى: كرواتيا – صربيا – فرنسا

المجموعة الثانية: اليونان – مقدونيا الشمالية – تونس – مصر

المجموعة الثالثة: تركيا – إسبانيا – الجزائر – إيطاليا

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كرة يد – رجال

المجموعة الأولى: تونس – سلوفينيا – مصر – إيطاليا – صربيا

المجموعة الثانية: إسبانيا – تركيا – مقدونيا الشمالية – اليونان – الجزائر

يتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى ربع النهائي

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كرة سلة 3×3 – رجال

المجموعة الأولى: إيطاليا – تركيا – الجزائر

المجموعة الثانية: سلوفينيا – إسبانيا – البرتغال

المجموعة الثالثة: فرنسا – صربيا – قبرص

المجموعة الرابعة: اليونان – مصر – تونس – كرواتيا

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كرة سلة 3×3 – سيدات

المجموعة الأولى: البرتغال – الجزائر - صربيا

المجموعة الثانية: فرنسا – مصر – إيطاليا - تونس

المجموعة الثالثة: إسبانيا – اليونان – سلوفينيا – تركيا

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وتحتل مصر المركز السابع تاريخيا في جوائز دورة ألعاب البحر المتوسط برصيد 567 ميدالية متنوعة.

وسبق أن استضافت مصر النسخة الأولى من البطولة في 1951

وتستضيف الجزائر دورة ألعاب البحر المتوسط للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1975.

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